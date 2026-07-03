The Telegraph: Путин понимает, что проигрывает 3.07.2026, 9:31

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У Кремля остается два сценария.

Российский диктатор Владимир Путин впервые публично признал, что удары украинских дальнобойных беспилотников и ракет по объектам в глубине России вызывают серьезную обеспокоенность. При этом глава Кремля впервые использовал слово «война» вместо официального термина «специальная военная операция», что британские наблюдатели расценивают как заметное изменение риторики.

Военный аналитик Хэмиш де Бреттон-Гордон в статье для The Telegraph считает, что на фоне происходящего у Кремля остается лишь два возможных сценария — дальнейшая эскалация или переход к переговорам.

По мнению автора, украинская кампания по нанесению ударов по российской территории постепенно усиливает давление на Москву. Особое значение имеют атаки на нефтяную инфраструктуру, поскольку именно доходы от экспорта нефти и газа остаются одним из главных источников наполнения российского бюджета. Последствия этих ударов уже начинают ощущать жители РФ: в отдельных регионах фиксируются перебои с топливом, рост цен и усиление экономической неопределенности.

Ссылаясь на оценки западных разведок, эксперт отмечает, что российская армия ежемесячно теряет около 30 тысяч военнослужащих, тогда как восполнять эти потери становится все сложнее. В такой ситуации Кремль может столкнуться с необходимостью проведения более масштабной мобилизации.

«Российская элита до сих пор довольствовалась тем, что бремя боевых действий ложилось на плечи этнических меньшинств, заключенных и солдат по контракту. Совсем другое дело, если на службу будут призваны их собственные сыновья и дочери. Если Путин потеряет поддержку российского городского среднего класса и влиятельной элиты, его положение может быстро стать неустойчивым», — подчеркнул де Бреттон-Гордон.

По его оценке, Россия приближается к так называемой «кульминационной точке» войны, когда возможности для продолжения наступательных операций начинают стремительно сокращаться.

Аналитик полагает, что в распоряжении Кремля остаются только два пути.

«У Путина фактически два варианта: эскалация или переговоры. Ночные атаки на киевские жилые районы могут ознаменовать начало этой эскалации. Многие из его самых ярых сторонников в Telegram продолжают требовать применения ядерного оружия. Они выдвигают эти аргументы уже много лет. Однако Путин понимает реальность. Применение даже одного ядерного оружия почти наверняка вызовет массированный ответ со стороны Запада», — пишет эксперт.

По его словам, военный потенциал НАТО способен нанести российской армии крайне болезненный удар. Этот вопрос, как ожидается, станет одной из тем обсуждения на ближайшем саммите Альянса.

«Остается только вести переговоры», — заключил де Бреттон-Гордон.

Автор статьи также обращает внимание, что переговорные позиции Москвы сегодня выглядят слабее, чем год назад. По его мнению, Украина вновь смогла перехватить стратегическую инициативу.

«Мир сейчас может представлять собой лучшую возможность для Путина сохранить как свой режим, так и личную безопасность. Однако его переговорная позиция значительно слабее, чем год назад, когда президент Зеленский находился под огромным давлением, а будущая поддержка Украины казалась неопределенной. Сегодня Украина вновь обрела стратегическую инициативу. Сам Крым больше нельзя считать безопасным, и Киев, возможно, не видит причин соглашаться на урегулирование, которое оставит значительную часть украинской территории под российской оккупацией», — отметил аналитик.

При этом, считает автор, вариант замораживания конфликта, которого добивается Кремль, становится все менее реалистичным, если украинские силы продолжат развивать успех, а возможности российской армии будут сокращаться.

В завершение де Бреттон-Гордон призвал западные государства сохранять высокий уровень оборонных расходов и продолжать поддержку Украины. По его мнению, решающую роль может сыграть позиция Соединенных Штатов.

«Если Москва убедится в непоколебимой поддержке Вашингтоном Украины и в том, что любые ожидания благоприятного отношения к России со стороны будущей администрации США необоснованны, давление на Путина с целью заставить его серьезно заняться переговорами резко возрастет», — резюмировал военный эксперт.

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