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В России АЗС будут охранять казаки

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  • 3.07.2026, 9:07
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В России АЗС будут охранять казаки

Ситуация накаляется.

На автозаправочных станциях Анапы начали дежурить сотрудники администрации, полиции, представители казачества, а также волонтеры из спортивных и общественных организаций. Об этом сообщила пресс-служба мэрии курорта в своем Telegram-канале.

По информации городских властей, дежурные помогают организовать движение автомобилей, следят за соблюдением порядка, предотвращают конфликтные ситуации и не допускают попыток заправки топлива в канистры. В мэрии отметили, что такие меры направлены на систематизацию и оптимизацию работы автозаправочных станций.

В России в июне текущего года образовался огромный дефицит бензина и дизельного топлива, вызванный тем, что Силы обороны Украины усилили удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. Российские НПЗ снабжают топливом армию РФ, а деньги, полученные от экспорта нефти, Москва тратит на продолжение войны против Украины. В связи с этим НПЗ в России являются законными целями для ВСУ. Из-за дефицита топлива в большинстве регионов России ввели лимиты на его продажу. Происходит рост цен на бензин и дизель. На некоторых АЗС вспыхивают конфликты из-за топлива.

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