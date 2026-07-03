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«Вот она, расплата»

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  • 3.07.2026, 8:44
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«Вот она, расплата»

Z-блогер Калашников в тревоге из-за украинской баллистики.

Заявление Минобороны РФ о якобы перехвате в Подмосковье украинской баллистики вызвало серьезные волнения в рядах Z-патриотов. Пропагандист Максим Калашников прогнозирует мощные удары по тылам РФ уже ближайшей осенью. Об этом он написал в своем блоге в Telegram, передает «Диалог».

«Если 1 июля ПВО в Подмосковье сбило украинскую баллистическую ракету (видимо, ФП-9 компании «Файрпойнт», 800-килограммовая БЧ, дальность – 885 км), то это качественно меняет войну. Да, боеголовка такой ракеты – не ядерная, но…» — написал Калашников.

Он отметил, что над российскими НПЗ, насосными станциями трубопроводов, военными предприятиями нависла «огромная опасность».

«Панцири» против баллистики бессильны, как и сетки. А зенитные комплексы «С-400» прикрывают только Москву, Крымский мост и резиденцию главы Кремля на Валдае. Остальная территория России осталась без защиты.

«Словом, (украинский лидер Владимир Зеленский — ред.) получает на вооружение аналог «Фау-2» («оружия возмездия»). Но в два с лишним раза дальнобойнее и неизмеримо точнее. Ну, начальнички РФ, вас же предупреждали… Вот она, расплата – близ есть при дверех. Да, что-то будет в августе – сентябре, чует мой барометр», — констатировал Z-патриот.

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