Вызов для Кремля 3 Тимоти Эш

3.07.2026, 8:34

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У военной машины Путина буквально отлетят колеса.

На этой неделе Gallup (Институт Гэллапа) опубликовал интересный опрос, который свидетельствует о том, что уверенность россиян в перспективах экономики находится на самом низком уровне за последние 20 лет.

Обратите внимание, что вышеупомянутое произошло ещё до того, как украинцы развернули свою собственную недавнюю «санкционную инициативу», нанеся удары по поставкам российского топлива и вызвав всё более сильный внутренний дефицит топлива, особенно в окрестностях Крыма. Ситуация будет только ухудшаться, значительно ухудшаться.

После 4,5 лет войны, или «специальной военной операции», которая должна была закончиться за считанные недели, война, похоже, наконец-то возвращается домой к россиянам. И все это будет только ухудшаться по ряду причин. Вот они.

Во-первых, хотя война с Ираном принесла России некоторую краткосрочную передышку в виде более высоких цен на нефть и временного снятия санкций с Роснефти и Лукойла, с приближением конфликта в Персидском заливе к завершению США не продлили обеим российским нефтяным компаниям лицензии на временную продажу нефти на мировых рынках.

Сейчас ожидается, что дисконт на нефть марки Urals вернется к уровню, существовавшему до начала иранской войны, — около 30% по отношению к Brent/WTI. А учитывая, что цены на Brent и WTI падают до 70 долларов за баррель, это свидетельствует о том, что Urals снова будет торговаться в районе 50 долларов.

Во-вторых, долгосрочные тенденции в отношении цен на нефть, вероятно, будут неблагоприятными для России. Война с Ираном привела к обвалу глобального спроса и одновременно ослабила ОПЭК из-за решения ОАЭ выйти из организации.

ОАЭ четко дали понять, что, учитывая собственные приоритеты развития, а теперь и необходимость привлечения дополнительных средств для инвестиций в безопасность и диверсификацию торговли, они хотят добывать значительно больше нефти.

Другие производители нефти, вероятно, последуют их примеру, и это указывает на ослабление спроса и увеличение предложения, что приведет к снижению цен на нефть, возможно, даже до уровней, которые были до войны с Ираном. Через год цены на нефть могут составить 60 долларов за баррель или ниже, а с учетом 30-процентного дисконта на Urals это может означать цену на нефть даже до 46 долларов за баррель, как в начале 2026 года.

В-третьих, устойчивость мировых энергетических рынков к шоку от войны с Ираном и потеря 14−15 миллионов баррелей нефти в сутки из-за Ормузского пролива могут свидетельствовать о том, что Запад будет более охотно ужесточать энергетические санкции против России, чтобы попытаться ускорить окончание войны в Украине. Помните, что Запад склонен был сдерживать свои меры по введению агрессивных санкций против российских энергоносителей из-за опасений дестабилизации мировых рынков.

Но если мировые энергетические рынки выдержали потерю 14−15 миллионов баррелей нефти в сутки из Персидского залива, то они, безусловно, смогут справиться с потенциальной потерей российского экспорта нефти, который составляет около 4 миллионов баррелей. Война с Ираном показала, что у Запада гораздо больше рычагов влияния на Россию, чем он, возможно, осмеливался предположить.

Санкции должны быть ужесточены. Полная потеря этого экспорта обойдется российской экономике как минимум в 500 миллионов евро доходов в день, что было бы катастрофическим ударом для российского бюджета, платежного баланса, экономики и военной машины Путина. Если Запад и даже Китай хотят положить конец этой войне, им следует перекрыть российский экспорт энергоносителей.

Обратите внимание, что когда нефть Urals стоила около 46 долларов за баррель в первом квартале 2026 года, дефицит российского бюджета составлял 2,6% ВВП, а экономика уже находилась в рецессии. Полная блокировка этого экспорта приведет к тому, что дефицит бюджета вырастет в разы по сравнению с запланированной суммой, экономика погрузится в глубокую рецессию, и, вероятно, банковский сектор окажется под чрезвычайным давлением, так же как и рубль из-за ускорения оттока капитала.

У военной машины Путина буквально отлетят колеса.

В-четвертых, благодаря одобренному Европейским советом в декабре кредиту ЕС для Украины в размере 90 миллиардов евро (и ещё 100 миллиардов евро на подходе) военная машина Украины теперь хорошо обеспечена финансированием на многие годы вперёд. У Украины теперь есть финансирование для расширения своего инновационного преимущества и производства огромного количества дронов, чтобы и в дальнейшем переносить войну на территорию России.

Кроме того, Украина уже использует восстановление военно-промышленного комплекса Европы, чтобы поднять производство дронов и ракет на ещё более высокий уровень.

Российская экономика объемом 2,5 триллиона долларов, которая к тому же сокращается, просто не может конкурировать с европейской экономикой объемом 25 триллионов долларов.

Путин начал гонку вооружений с Европой, которую Россия сейчас просто не в состоянии выиграть. Украина — это копьё или острие беспилотника этой всё более активной европейской оружейной промышленности.

Для России уже всё очевидно: ход войны изменился в пользу Украины. Украинские удары дронами и ракетами большой дальности по России будут только усиливаться, истощая её энергетическую инфраструктуру и военно-промышленный комплекс. Дефицит топлива и товаров для россиян будет только усугубляться. Их настроение, вероятно, будет по-прежнему ухудшаться, что станет серьёзным вызовом для Путина, учитывая его ограниченные победы в Украине.

Тимоти Эш, New Voice

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