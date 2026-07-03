«Осенью начнется, всё покажется цветочками» 3 3.07.2026, 8:25

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Z-блогер раскрыл будущее оккупированного Крыма.

Ситуация в оккупированном Крыму быстро ухудшается: бензина нет, начались перебои с поставками продовольствия, бизнесы становятся банкротами. На полуострове назревает социальный взрыв. Об этом откровенно рассказал российский Z-блогер Александр Горный, передает «Диалог». Горный сделал прогноз, что ждет Крым в ближайший месяц. Он ожидает ухудшения ситуации. «Ситуация с топливом ухудшится, несмотря на то что начали выкидывать в продажу топливо по 200–350 ₽/л.

Будут рваться производственные и торговые цепочки, кто-то не сможет добираться на работу, а многих сократят или в неоплачиваемый отпуск. Пройдет сеть банкротств и разорений объектов и субъектов туристической инфраструктуры. Продолжится рост инфляции, сокращение ассортимента товаров, что приведет к снижению качества жизни на фоне падения потребительского спроса из-за отсутствия денег у граждан», — написал Горный.

Z-патриот считает, что в Крыму вспыхнет социальный взрыв, который Кремль будет подавлять силовыми методами. «Начнется открытое недовольство граждан, что потребует введения внешнего управления либо силовые решения. Особенно сложно будет осенью, если кризис не стабилизируется, когда запасы ресурсов у людей закончатся, а впереди зима», — рассказал Горный.

Он констатировал, что, если Кремлю не удастся решить проблему с Украиной, его прогноз «покажется цветочками».

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