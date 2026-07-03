«Очень много»
- 3.07.2026, 9:18
Белоруска рассказала, во сколько ей обошлась роспись.
Белоруска Дарья потратила около 4,1 тыс. рублей на роспись в Гродно. В TikTok девушка подробно рассказала, на что ушли эти деньги, между делом признав, что сумма получилась высокой, обратило внимание издание Hrodna.life.
На бьюти-процедуры, включая маникюр, педикюр, макияж и прическу Дарья отдала 270 рублей. Платье девушка покупала у гродненского бренда Krikate — наряд обошелся в 380 рублей, а за туфли белоруска доплатила еще 210 рублей. «Очень много», — добавила Дарья.
На прическу, одежду и обувь супруга суммарно ушло 325 рублей.
Букет Дарья собирала в день росписи — цветы обошлись невесте в 122 рубля. Одной из самых бюджетных статей расхода оказалась регистрация в ЗАГС — всего одна базовая, то есть 45 рублей.
На кольца супруги потратили около 2,4 тысячи рублей, а работа фотографа стоила примерно 280 рублей.
Дополнительно Дарья посчитала поездки на такси и поход в кафе — так семья потратила примерно 4,1 тысячи рублей на свадьбу без гостей в 2026 году.
От «очень бюджетно» до «23 к белорусских»: что пишут комментаторы
В комментариях под роликом Дарьи мнения разделились. Одни пишут, что роспись в Гродно получилась действительно бюджетной и даже сравнивают стоимость услуги с походом к стоматологу. Другие иронизируют, мол фактически «роспись стоит одну базовую», а остальное — дополнительные траты по желанию.
«Развод обойдется дешевле!!» — пишет Кеша.
«Расписаться 45 рэ. А все остальное, это траты в никуда», — считает ОСОЗНАНИЕ.
«В Лиде в апреле с арендой домика на двоих и едой на шестерых человек 8200», — рассказывает Анжеличка.
«У моей подруги 23 000 белорусских. Шикарная свадьба вышла», — делится еще один пользователь.
«Что-то Захара дорого постригли, за 50 рублей», — шутит Михалина.