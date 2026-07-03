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«Очень много»

  • 3.07.2026, 9:18
«Очень много»

Белоруска рассказала, во сколько ей обошлась роспись.

Белоруска Дарья потратила около 4,1 тыс. рублей на роспись в Гродно. В TikTok девушка подробно рассказала, на что ушли эти деньги, между делом признав, что сумма получилась высокой, обратило внимание издание Hrodna.life.

На бьюти-процедуры, включая маникюр, педикюр, макияж и прическу Дарья отдала 270 рублей. Платье девушка покупала у гродненского бренда Krikate — наряд обошелся в 380 рублей, а за туфли белоруска доплатила еще 210 рублей. «Очень много», — добавила Дарья.

На прическу, одежду и обувь супруга суммарно ушло 325 рублей.

Букет Дарья собирала в день росписи — цветы обошлись невесте в 122 рубля. Одной из самых бюджетных статей расхода оказалась регистрация в ЗАГС — всего одна базовая, то есть 45 рублей.

На кольца супруги потратили около 2,4 тысячи рублей, а работа фотографа стоила примерно 280 рублей.

Дополнительно Дарья посчитала поездки на такси и поход в кафе — так семья потратила примерно 4,1 тысячи рублей на свадьбу без гостей в 2026 году.

От «очень бюджетно» до «23 к белорусских»: что пишут комментаторы

В комментариях под роликом Дарьи мнения разделились. Одни пишут, что роспись в Гродно получилась действительно бюджетной и даже сравнивают стоимость услуги с походом к стоматологу. Другие иронизируют, мол фактически «роспись стоит одну базовую», а остальное — дополнительные траты по желанию.

«Развод обойдется дешевле!!» — пишет Кеша.

«Расписаться 45 рэ. А все остальное, это траты в никуда», — считает ОСОЗНАНИЕ.

«В Лиде в апреле с арендой домика на двоих и едой на шестерых человек 8200», — рассказывает Анжеличка.

«У моей подруги 23 000 белорусских. Шикарная свадьба вышла», — делится еще один пользователь.

«Что-то Захара дорого постригли, за 50 рублей», — шутит Михалина.

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