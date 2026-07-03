Белгидромет рассказал еще об одном рекорде

Белгидромет рассказал еще об одном рекорде1
- 3.07.2026, 9:16
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29 июня был не только самый жаркий день в истории.
В Гродно и Бресте минимальная температура воздуха составила 24,7 и 23,5 градуса выше нуля соответственно. Самая жаркая тропическая ночь с минимальной температурой воздуха 25,8 градуса была зарегистрирована в Витебске 8 августа 2010 года. В тот же день в Гомеле был зафиксирован новый национальный температурный рекорд — 38,9 градуса, который 29 июня этого года был перекрыт в Пинске — 40,4, пишет «Позiрк».
По данным Белгидромета, прошедший июнь был теплее нормы на 1,3 градуса: средняя температура достигла 18,3 градуса. Более чем на 20 метеостанциях обновились рекорды как июня, так и за весь период инструментальных метеонаблюдений (для каждой станции свой).
Минимальная температура воздуха составила 0,1 градуса выше нуля (ночью 1 июня на станции «Полесская» в Лунинецком районе).
За месяц выпало 66 мм осадков, или 66 л воды на квадратный метр территории. Это 92% климатической нормы.
12 июня в Мстиславле отмечен град диаметром до 32 мм, который подпадает под критерий опасного метеорологического явления (20 мм и более).
7 и 8 июня на трех гидропунктах (ГП) и одной метеостанции количество осадков достигло критерия опасного явления (50 мм и более за 12 часов). Очень сильный ливень наблюдался 7 июня в районе ГП Городище на реке Друть в Быховском районе — 84 мм. На следующий день очень сильный дождь был на ГП Черничи (река Припять, Житковичский район) — 71,4 мм, ГП Нарочь — 65,8 мм и в Слуцке — 51,8 мм.
Максимальная скорость ветра отмечена в Брагине 22 июня — 23 м/с.