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«Лукашенко надо пугать»

  • 3.07.2026, 9:35
«Лукашенко надо пугать»

Киеву стоит предупреждать диктатора.

Главный редактор сайта Charter97.org Наталья Радина в интервью YouTube-каналу украинского новостного агентства «УНИАН» высказала мнение, что превращение Беларуси в арену боевых действий невыгодно всем сторонам:

— Конечно, Лукашенко страшно боится нанесения каких-то ударов со стороны Украины и по пресловутым ретрансляторам, да и по другим объектам. За последний месяц мы слышали заявления экспертов из Украины, которые прямо говорили, что ВСУ могут выключить белорусскую экономику буквально за один день. Достаточно ударов по «Беларуськалию», по НПЗ в Новополоцке и Мозыре — и ситуация мгновенно дестабилизируется.

Другое дело, что нельзя исключать, что в этой ситуации Россия действительно полностью втянет Беларусь в войну: будет проведена срочная мобилизация в РФ, ведь надо же «спасать своих белорусских братьев» и тогда уже Беларусь станет ареной для военных действий. Как мне кажется, это одинаково невыгодно как для Лукашенко, так и для самой Украины.

Я понимаю, что делает Украина, когда заявляет о том, что она может нанести удары, я сама призывала Киев предупреждать диктатора. Лукашенко надо пугать, он должен понимать, что такая угроза есть и Путин должен осознавать, что это может произойти.

Однако Путину выгоднее, чтобы Беларусь оставалась плацдармом, с которого можно запугивать как саму Украину, так и страны Европы, а когда ты перестаешь запугивать и переходишь уже к конкретным действиям, в этой ситуации ты просто можешь «получить по щам». Мы прекрасно знаем, что если Россия, например, попытается реально напасть на страну НАТО, то ответ последует незамедлительно и Кремль проиграет эту войну.

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