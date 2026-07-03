Как Лукашенко бредил в Индонезии 14 Андрей Бронишевский

3.07.2026, 8:27

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Александр Лукашенко

Лектору общества «Знание» всегда есть, что сказать.

На встрече с президентом Индонезии Правобо Субианто Александр Лукашенко сразу решил зайти с козырей. Коротенько, минут на сорок, а больше и не надо, прочитал ему лекцию об историко-географическом положении. То есть объяснил, где находится Беларусь, и рассказал, как боролся за индонезийскую независимость еще в 1948 году. Потому что лектору общества «Знание» всегда есть, что сказать. Даже если сказать ему вообще нечего.

«Я хочу подчеркнуть, что Беларусь является центральным государством в Европе», — начал Лукашенко.

Дальше пришлось объяснять на пальцах. Потому что иллюстративным материалом Лукашенко в этот раз не обеспечили. Все-таки показать, откуда на Беларусь готовилось нападение, было проще. Но опытный лектор общества «Знание» справился.

То есть, говорит, смотрите, тут будет Ла-Манш, понятно? Тут Уральские горы, understand? Это у нас называется Европа. А посередине, между Ла-Маншем и Уральскими горами, Беларусь. Вот ровненько, ровненько посередине. Тыкайте в центр и не промахнетесь. Потому что посередине – это там, где в центре. А где середина – там Беларусь. Поэтому что из этого следует? Из этого следует, что:

«Именно в Беларуси находится центр Европы».

А из центра до остальной Европы уже рукой подать. Потому что это же центр. Понимать надо. Поэтому «вы можете с территории Беларуси работать в Европе». А с другой территории вы в Европе работать не сможете. Потому что там центра нет. Железная логика.

Вот так широкими мазками обрисовав свое современное географическое положение, Лукашенко решил рассказать президенту Индонезии историю индонезийской борьбы против колониального угнетения. Ну, потому что мало ли, вдруг президент Индонезии был не в курсе, как у них там сейчас с колониальным угнетением. Так Лукашенко ему объяснил.

«Вы успешно с этой проблемой справились», — сказал он.

А про то, как Беларусь в 1948 году боролась за индонезийскую независимость, президент Индонезии точно не в курсе. А Беларусь боролась. Не хуже, чем Лукашенко сейчас борется за мир во всем мире.

«Белорусская делегация с первых сессий Генеральной Ассамблеи ООН выступала категорически против колониального угнетения Индонезии, — сказал Лукашенко. – И требовала прекращения попыток задушить индонезийскую независимость военным путем».

То есть, если бы белорусская делегация не требовала в 1948-м году, так индонезийскую независимость задушили бы военным путем. Но белорусская делегация категорически потребовала, поэтому не задушили. Соответственно, индонезийской народ, получается, обязан Александру Лукашенко по гроб жизни.

Так что даже между белорусским и индонезийским народом можно найти глубокие исторические связи. И даже где-нибудь зарытые корни. Главное, знать где искать. Ну и, конечно, опыт лектора общества «Знание» лишним не бывает. На пенсии этот опыт, кстати, тоже очень бы пригодился. Но для этого надо было все-таки разжать синие пальцы.

Андрей Бронишевский, planbmedia.io

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