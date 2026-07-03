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Португалия в драматичном матче прошла Хорватию

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  • 3.07.2026, 8:13
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Португалия в драматичном матче прошла Хорватию
Криштиану Роналду

Роналду забил гол.

Сборная Португалии по футболу победила команду Хорватии в матче 1/16 финала чемпионата мира‑2026.

Встреча в Торонто завершилась со счетом 2:1. На 53‑й минуте Иван Перишич вывел хорватов вперед. На 68‑й минуте Криштиану Роналду реализовал пенальти и сравнял счет. На 90+4‑й минуте Гонсалу Рамуш забил второй гол португальцев. На 90+13‑й минуте хорват Йошко Гвардиол сравнял счет, но главный арбитр норвежец Эспен Эскос отменил гол из‑за положения вне игры.

Сборная Португалии в 1/8 финала турнира встретится с командой Испании.

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