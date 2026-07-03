Португалия в драматичном матче прошла Хорватию 1 3.07.2026, 8:13

2,830

Криштиану Роналду

Роналду забил гол.

Сборная Португалии по футболу победила команду Хорватии в матче 1/16 финала чемпионата мира‑2026.

Встреча в Торонто завершилась со счетом 2:1. На 53‑й минуте Иван Перишич вывел хорватов вперед. На 68‑й минуте Криштиану Роналду реализовал пенальти и сравнял счет. На 90+4‑й минуте Гонсалу Рамуш забил второй гол португальцев. На 90+13‑й минуте хорват Йошко Гвардиол сравнял счет, но главный арбитр норвежец Эспен Эскос отменил гол из‑за положения вне игры.

Сборная Португалии в 1/8 финала турнира встретится с командой Испании.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com