Белгород оказался под ударом: Украина поразила важный объект 11 3.07.2026, 8:09

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В городе пропало электричество и вода.

Ранним утром пятницы, 3 июля, в Белгороде прогремели сильные взрывы. О «хлопках» сообщали жители разных районов города. Позже, как пишет «Диалог», канал Exilenova+ опубликовал множественные кадры задымления в Белгороде после взрывов.

Параллельно местные жители стали писать в Сети о перебоях с электричеством и подачей воды. Позже мониторинговые ресурсы уточнили, что под атакой, наиболее вероятно, оказалась местная Мичуринская ТЭЦ.

Согласно анализу появившихся фото от очевидцев, задымление видно именно в районе станции. Официальной информации о точной локации прилета и последствиях атаки на момент выхода этого материала нет.

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