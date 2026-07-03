Более 70 иностранных дипломатов посетили место удара РФ в Киеве
- 3.07.2026, 5:46
Представителей иностранного дипкорпуса призвали усилить давление на Россию.
Более 70 руководителей иностранных дипломатических миссий и международных организаций посетили место масштабного разрушения гражданской инфраструктуры в Киеве в результате комбинированной атаки РФ. Об этом сообщила пресс-служба МИД Украины в четверг, 2 июля.
Иностранные дипломаты ознакомились с ходом поисково-спасательных работ на месте попадания российской ракеты, в результате чего был разрушен многоквартирный жилой дом.
Представителей иностранного дипкорпуса вновь призвали усилить давление на Россию с целью заставить ее завершить войну и сесть за стол переговоров, а также существенно увеличить поддержку Украины, в частности путем предоставления ей достаточного количества систем ПВО и ракет к ним для защиты жизней украинцев.