В Таиланде 11-летний мальчик за рулем пикапа въехал в колонну буддийских монахов
- 3.07.2026, 0:04
Погибли восемь человек.
На северо-востоке Таиланда 11-летний мальчик за рулем пикапа въехал в группу буддийских монахов, совершавших паломничество. В результате погибли восемь человек, еще 14 получили ранения, четверо из них находятся в критическом состоянии, пишет CNN.
Авария произошла утром 2 июля в провинции Мукдахан, примерно в 600 километрах к северо-востоку от Бангкока.
Всего в паломничестве участвовали 35 монахов. Они отправились пешком в соседнюю провинцию Убонратчатхани и успели пройти около получаса, когда в них врезался пикап.
По данным губернатора провинции Ворраяна Буннарата, пять монахов погибли на месте, еще трое умерли в больнице.
Камеры видеонаблюдения зафиксировали момент аварии. На кадрах видно, как монахи идут друг за другом по обочине дороги, после чего пикап съезжает с проезжей части и врезается в колонну.
По информации полиции, мальчик задержан. Его допросят после прибытия сотрудников службы защиты детей.
Причины аварии пока выясняются. По словам монахов, которые стали свидетелями происшествия, перед столкновением автомобиль вилял по дороге, а затем вылетел на обочину.