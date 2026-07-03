В Таиланде 11-летний мальчик за рулем пикапа въехал в колонну буддийских монахов 3.07.2026, 0:04

Фото: AP

Погибли восемь человек.

На северо-востоке Таиланда 11-летний мальчик за рулем пикапа въехал в группу буддийских монахов, совершавших паломничество. В результате погибли восемь человек, еще 14 получили ранения, четверо из них находятся в критическом состоянии, пишет CNN.

Авария произошла утром 2 июля в провинции Мукдахан, примерно в 600 километрах к северо-востоку от Бангкока.

Всего в паломничестве участвовали 35 монахов. Они отправились пешком в соседнюю провинцию Убонратчатхани и успели пройти около получаса, когда в них врезался пикап.

По данным губернатора провинции Ворраяна Буннарата, пять монахов погибли на месте, еще трое умерли в больнице.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали момент аварии. На кадрах видно, как монахи идут друг за другом по обочине дороги, после чего пикап съезжает с проезжей части и врезается в колонну.

По информации полиции, мальчик задержан. Его допросят после прибытия сотрудников службы защиты детей.

Причины аварии пока выясняются. По словам монахов, которые стали свидетелями происшествия, перед столкновением автомобиль вилял по дороге, а затем вылетел на обочину.

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