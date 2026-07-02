Над Минском заметили таинственное природное явление 2.07.2026, 23:46

Видеофакт.

Сегодня ночью в Минске очевидец снял на телефон необычное световое явление перед приближающейся грозой. Съемка велась в районе Зеленого Луг в 01:10 по местному времени.

На видео, если смотреть внимательно, можно заметить слабые огоньки, которые возникают и исчезают в облаках, бесшумно мечутся в разных направлениях и оставляют едва различимый хвост. Пятно на небе – это Луна, скрытая облаками.

Telegram-канал @nadvorie, поделившийся видео явления, предполагает несколько вариантов. Это не может быть четочная молния. Плазменные огни Святого Эльма тоже маловероятны – они обычно неподвижны.

Одна из версий – так называемая паучья молния (spider lightning). Это длинные горизонтальные внутриоблачные разряды, которые распространяются на десятки километров под верхней частью наковальни. Если они скрыты низлежащим слоем облаков, наблюдатель может видеть именно перемещающиеся фрагменты свечения.

Вторая версия – наводки в ПЗС-матрице камеры. Перед грозой напряженность электрического поля очень высока, что может вызывать подобные эффекты. Однако сам очевидец утверждает, что отчетливо видел это явление и без камеры, невооруженным глазом.

Метеорологи и физики, знакомые с подобными явлениями, отмечают, что паучья молния – редкое, но известное явление. Она действительно выглядит как хаотично движущиеся огоньки в облаках. Однако окончательный вывод можно сделать только после анализа видео и сопоставления с данными о грозовой активности.

Пока же остается загадкой, что именно увидел минчанин. Возможно, это одно из редких атмосферных явлений, которые наука еще не до конца изучила. Или же это просто оптический эффект, вызванный приближением грозы.

Так или иначе, видео уже вызвало интерес и обсуждения в сети.

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