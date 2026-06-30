Gallup: 60% россиян считают, что экономическая ситуация ухудшается 1 30.06.2026, 17:55

Впервые за 20 лет.

Рекордные 60% россиян, опрошенных в марте-мае, заявили, что экономическая ситуация в их регионе ухудшается, свидетельствуют данные опроса международной социологической службы Gallup.

По ее данным, это первый случай за время опросов с 2006 года, когда большинство взрослого населения России заявило об ухудшении экономической ситуации. Предыдущие пиковые показатели фиксировались в 2020-м (45%) и 2021-м (50%) во время пандемии COVID-19.

Россияне также пессимистично оценивают свой уровень жизни.

По данным последнего опроса, 56% респондентов заявили, что их уровень жизни ухудшается. Это самый высокий уровень пессимизма за весь период наблюдений и первый случай за последние два десятилетия, когда такое мнение высказало большинство взрослого населения страны.

Социологи Gallup зафиксировали внезапное падение доверия к государственным институтам и оценкам свободы медиа после нескольких лет относительной стабильности.

Уровень доверия населения к армии, федеральному правительству и честности выборов претерпел наибольшее годовалое падение за все время наблюдений. Доверие к армии сократилось на 13 процентных пунктов – до 66%, к правительству – на 14 пунктов до 53%, а доверие к честности выборов – на 16 пунктов до 40%.

Еще более ухудшилось восприятие свободы средств массовой информации. Этот показатель упал сразу на 25 пунктов – с рекордных 59% до нового минимума в 34%.

Опросы Gallup в России проводятся по телефону.

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