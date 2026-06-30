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Нацбанк будет устанавливать курс рубля к новым валютам

  • 30.06.2026, 18:26
Нацбанк будет устанавливать курс рубля к новым валютам

О многих большинство даже не слышали.

Курс белорусского рубля теперь будет устанавливаться к семи новым валютам. Этим будет заниматься Нацбанк, сообщили в Telegram-канале финансового учреждения.

Официальные курсы будут устанавливаться ежемесячно. Как отметили в Нацбанке, это должно поспособствовать развитию международного финансового сотрудничества.

В список вошли бахрейнский динар (BHD), доллар Намибии (NAD), золотая кордоба (NIO) из Никарагуа, кьят (MMK) из Мьянмы, маврикийская рупия (MUR), оманский риал (OMR) и така (BDT) Бангладеш.

Всего в списке иностранных валют сейчас 47 наименований – там есть валюты известных нам стран вроде Азербайджана или Грузии, но и экзотические – Непала, ЮАР, Шри-Ланки и Нигерии.

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