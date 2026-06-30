Эксперты рассказали, как вести себя с грубыми профессионалами

Эксперты рассказали, как вести себя с грубыми профессионалами1
- 30.06.2026, 18:17
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Важно различать ситуативную реакцию и устойчивую черту.
Психологи отмечают, что в профессиональной среде все чаще встречаются специалисты, склонные к конфликтному и грубому поведению. По их мнению, подобные проявления связаны с нарушениями эмоциональной регуляции и неспособностью отделять рабочие задачи от личных эмоций, пишет Psychology Today (перевод — сайт Charter97.org).
Автор материала приводит пример из юридической практики, где коллеги нередко демонстрируют резкую манеру общения, отсутствие элементарной вежливости и склонность к постоянной конфликтности. Отмечается, что подобное поведение часто носит не разовый характер, а становится устойчивой моделью взаимодействия.
Эксперты подчеркивают, что важно различать ситуативную реакцию и устойчивую черту личности. Разовое проявление раздражения может быть следствием стресса, однако систематическая грубость рассматривается как признак эмоциональной незрелости.
Также указывается, что современная социальная среда, включая цифровую коммуникацию, усиливает уровень раздражительности и снижает порог агрессии в повседневном общении.
Специалисты рекомендуют при столкновении с такими людьми минимизировать контакт, сохранять спокойствие и не вовлекаться в конфликт. Одной из ключевых стратегий называется «тактическое дистанцирование» — ограничение общения строго необходимыми рамками без эмоционального включения.
Отдельно подчеркивается, что профессионализм должен включать не только компетентность, но и базовую вежливость, без которой доверие в рабочей среде быстро разрушается.