The Economist: Студенты вузов все чаще не справляются с заданиями уровня начальной школы 2 30.06.2026, 19:02

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Исследование показало серьезное снижение грамотности среди студентов.

Преподаватели ведущих университетов все чаще заявляют о резком снижении уровня подготовки первокурсников. Более 1,8 тыс. преподавателей Калифорнийского университета подписали открытое письмо, в котором сообщили, что часть студентов не владеет даже базовой школьной математикой, из-за чего преподавателям приходится заново объяснять материал средней школы, пишет The Economist (перевод — сайт Charter97.org).

Проблему подтверждают и данные Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Согласно исследованию, около 8% студентов вузов в развитых странах демонстрируют уровень математической и читательской грамотности, сопоставимый с навыками десятилетнего ребенка. За последнее десятилетие доля таких студентов заметно выросла.

Особенно тревожная ситуация наблюдается в США. Каждый седьмой студент показывает минимальный уровень читательской грамотности, а почти каждый пятый — математической. При этом преподаватели Гарварда и других престижных университетов отмечают, что учащимся становится все сложнее читать длинные тексты и концентрироваться.

Эксперты связывают ухудшение результатов с последствиями пандемии, снижением требований при поступлении и распространением искусственного интеллекта. По данным британского исследования, 94% студентов используют ИИ при выполнении учебных работ, а часть из них напрямую вставляет сгенерированные тексты в свои задания.

Авторы исследования предупреждают, что отказ от строгих требований и широкое использование ИИ могут еще сильнее снизить качество высшего образования, если университеты не пересмотрят подходы к оценке знаний и академическим стандартам.

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