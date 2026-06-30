The Economist: Студенты вузов все чаще не справляются с заданиями уровня начальной школы

The Economist: Студенты вузов все чаще не справляются с заданиями уровня начальной школы2
- 30.06.2026, 19:02
Исследование показало серьезное снижение грамотности среди студентов.
Преподаватели ведущих университетов все чаще заявляют о резком снижении уровня подготовки первокурсников. Более 1,8 тыс. преподавателей Калифорнийского университета подписали открытое письмо, в котором сообщили, что часть студентов не владеет даже базовой школьной математикой, из-за чего преподавателям приходится заново объяснять материал средней школы, пишет The Economist (перевод — сайт Charter97.org).
Проблему подтверждают и данные Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Согласно исследованию, около 8% студентов вузов в развитых странах демонстрируют уровень математической и читательской грамотности, сопоставимый с навыками десятилетнего ребенка. За последнее десятилетие доля таких студентов заметно выросла.
Особенно тревожная ситуация наблюдается в США. Каждый седьмой студент показывает минимальный уровень читательской грамотности, а почти каждый пятый — математической. При этом преподаватели Гарварда и других престижных университетов отмечают, что учащимся становится все сложнее читать длинные тексты и концентрироваться.
Эксперты связывают ухудшение результатов с последствиями пандемии, снижением требований при поступлении и распространением искусственного интеллекта. По данным британского исследования, 94% студентов используют ИИ при выполнении учебных работ, а часть из них напрямую вставляет сгенерированные тексты в свои задания.
Авторы исследования предупреждают, что отказ от строгих требований и широкое использование ИИ могут еще сильнее снизить качество высшего образования, если университеты не пересмотрят подходы к оценке знаний и академическим стандартам.