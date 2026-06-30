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Илон Маск вернул себе статус триллионера

  • 30.06.2026, 19:26
Илон Маск вернул себе статус триллионера
Фото: Getty Images

Акции SpaceX и Tesla выросли.

Состояние американского предпринимателя Илона Маска вновь достигло отметки в $1 трлн. Об этом сообщил журнал Forbes.

«Илон Маск вновь стал триллионером. <...> Акции SpaceX и Tesla выросли, <...> что увеличило его чистый капитал более чем на $65 млд», — говорится в сообщении.

По данным Forbes Real-Time Billionaires, состояние Маска составляет $1 трлн.

В июне состояние Маск опустилось ниже $1 трлн на фоне падения стоимости акций SpaceX. На тот момент он пробыл триллионером менее двух недель, после первичного публичного размещения акций компании.

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