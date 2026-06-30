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Месси снялся в тизере к новому фильму про Человека-паука

  • 30.06.2026, 19:49
Месси снялся в тизере к новому фильму про Человека-паука

Видео.

Капитан сборной Аргентины по футболу Лионель Месси снялся в тизере к фильму «Человек-Паук: Новый день», который опубликован на YouTube-канале компании Sony Pictures.

По сюжету Месси заходит в магазин Нью-Йорка, где находится Питер Паркер, в исполнении британского актера Тома Холланда. От удивления при виде футболиста он бросает трубку и падает на пол, после чего интересуется у аргентинца, что он тут делает. Месси отвечает, что ищет Человека-паука.

Сразу после этого Паркер переодевается в Человека-паука и спрашивает у Месси, не боится ли тот высоты. Футболист не понимает вопроса, поскольку говорит в видео по-испански, а в следующем кадре Человек-паук летит на паутине по Нью-Йорку, держа с собой кричащего Месси.

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