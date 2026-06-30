Мегаполисы начнут уступать в росте малым городам 30.06.2026, 20:32

Иллюстрационное фото

Исследование.

Мегаполисы не будут бесконечно обгонять малые города. К такому выводу пришли авторы нового исследования, опубликованного в журнале PNAS: преимущество крупных городов оказалось не универсальным законом, а этапом, который проходит городская система по мере урбанизации страны.

До сих пор в урбанистике спорили две идеи. Согласно первой, большие города должны расти быстрее: там проще находить специалистов, быстрее распространяются технологии и знания, выше производительность. Вторая опирается на закон пропорционального роста Гибрата: города любого размера в среднем растут одинаково, а разницу со временем «съедают» дорогая недвижимость, пробки и перегруженная инфраструктура.

Авторы работы попробовали примирить эти подходы. Они собрали два крупных массива данных. Первый охватывает почти весь мир с 1975 по 2025 год и построен на спутниковых снимках, которые фиксируют реальные пятна городской застройки. Второй – историческая реконструкция городов США с 1850 по 2020 год на основе микроданных переписей населения.

Важно, что города в исследовании считали не по административным границам, а как непрерывные зоны плотной застройки. Так ученые отслеживали рост городов как физических объектов, а не как политических единиц.

Анализ показал: на раннем этапе урбанизации крупные города действительно растут быстрее малых. Они притягивают людей, бизнес и ресурсы. Но затем начинается перелом. Чем выше доля городского населения в стране, тем слабее преимущество мегаполисов. Темпы роста больших и небольших городов постепенно выравниваются.

Исследователи называют это жизненным циклом городской системы. Сначала масштаб работает на мегаполисы. Затем вместе с ростом накапливаются издержки: жилье дорожает, дороги и транспорт перегружаются, инфраструктура не успевает за населением. В итоге малые города начинают развиваться примерно теми же темпами.

По расчетам авторов, к 2100 году около 38% населения Земли будет жить в городах с населением более миллиона человек. Это больше, чем дает модель, в которой все города растут одинаково – 33%. Но меньше, чем получилось бы при простом продолжении нынешних тенденций – 42%.

То есть мегаполисы продолжат расти, но их отрыв уже не будет казаться неизбежным. Для городского планирования это важный сигнал: при расчетах на десятилетия вперед нужно смотреть не только на размер города, но и на то, на какой стадии урбанизации находится страна.

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