Сенатор Кейн: Конгресс США должен принять новый пакет помощи Украине до конца года 3 30.06.2026, 21:16

Тим Кейн

Фото: Britannica

В законопроекте об оборонной политике США уже предусмотрена «мощная двухпартийная поддержка».

В Конгрессе США рассчитывают, что новый пакет помощи Украине может быть окончательно одобрен до конца 2026 года.

Об этом во время пресс-конференции в Одессе 30 июня заявил представитель Демократической партии и сенатор от штата Вирджиния Тим Кейн, отвечая на вопрос журналиста «Радио Свобода».

По словам Кейна, в законопроекте об оборонной политике США уже предусмотрена «мощная двухпартийная поддержка» продолжения помощи Украине.

«Хорошая новость заключается в том, что в Законе о национальной обороне уже предусмотрена мощная санкционированная поддержка дальнейшей оборонной помощи Украине. Сейчас Сенат также работает над процессом принятия бюджета. Если ориентироваться на предыдущий опыт, бюджетные законопроекты мы обычно принимаем в конце календарного года. Но меня очень вдохновляет уровень двухпартийной поддержки Украины. Мы остаемся верными этой поддержке», — сказал сенатор.

Как добавил Кейн, на данный момент в Сенате параллельно работают над согласованием общих бюджетных параметров — так называемых «top-line» показателей оборонных и гражданских расходов.

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