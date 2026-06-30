Сенатор Кейн: Конгресс США должен принять новый пакет помощи Украине до конца года

Сенатор Кейн: Конгресс США должен принять новый пакет помощи Украине до конца года3
- 30.06.2026, 21:16
В законопроекте об оборонной политике США уже предусмотрена «мощная двухпартийная поддержка».
В Конгрессе США рассчитывают, что новый пакет помощи Украине может быть окончательно одобрен до конца 2026 года.
Об этом во время пресс-конференции в Одессе 30 июня заявил представитель Демократической партии и сенатор от штата Вирджиния Тим Кейн, отвечая на вопрос журналиста «Радио Свобода».
По словам Кейна, в законопроекте об оборонной политике США уже предусмотрена «мощная двухпартийная поддержка» продолжения помощи Украине.
«Хорошая новость заключается в том, что в Законе о национальной обороне уже предусмотрена мощная санкционированная поддержка дальнейшей оборонной помощи Украине. Сейчас Сенат также работает над процессом принятия бюджета. Если ориентироваться на предыдущий опыт, бюджетные законопроекты мы обычно принимаем в конце календарного года. Но меня очень вдохновляет уровень двухпартийной поддержки Украины. Мы остаемся верными этой поддержке», — сказал сенатор.
Как добавил Кейн, на данный момент в Сенате параллельно работают над согласованием общих бюджетных параметров — так называемых «top-line» показателей оборонных и гражданских расходов.