WSJ: Настал час расплаты для Кремля1
- 30.06.2026, 16:31
Роль России постепенно снизится до уровня региональной державы.
Россия столкнулась с чередой военных, экономических и геополитических проблем, которые могут существенно ослабить ее позиции на мировой арене. К такому выводу приходит авторы статьи в The Wall Street Journal, называя происходящее «часом расплаты» для Кремля (перевод — сайт Charter97.org).
По оценке издания, украинские удары дальнобойными беспилотниками все чаще достигают российских регионов, а затяжные боевые действия сопровождаются высокими потерями без заметных стратегических успехов. Дополнительное давление создают события в оккупированном Крыму, где атаки на логистику и инфраструктуру осложняют снабжение российских войск.
Как отмечает The Wall Street Journal, серьезно изменился и баланс сил в Черном море. После неудачи с захватом Одессы Россия лишилась прежнего преимущества, а Черноморский флот был вынужден вывести значительную часть кораблей из Севастополя из-за постоянной угрозы ракетных и беспилотных атак.
Влияния Москвы в странах Кавказа и Центральной Азии существенно снизилось. По его мнению, США, Китай и Турция активно усиливают свои позиции в регионе, тогда как даже ближайшие союзники Кремля не готовы полностью следовать его политике. В качестве примера приводится Беларусь, руководство которой, как утверждается, избегает прямого втягивания страны в войну.
Дополнительные риски связаны с энергетическим сектором. Возможное возвращение иранской нефти на мировой рынок, удары по российским нефтеперерабатывающим заводам и развитие альтернативных транспортных маршрутов могут сократить экспортные доходы Москвы.
Несмотря на сохранение ядерного потенциала и возможностей для гибридного воздействия, демографические проблемы, технологическое отставание и рост национальных противоречий способны постепенно снизить роль России до уровня региональной державы, что изменит расстановку сил в Европе, Центральной Азии и на Ближнем Востоке.