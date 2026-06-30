Япония перенимает украинский опыт дронов
- 30.06.2026, 17:30
Токио существенно сократить отставание от Китая и Турции.
Япония намерена резко ускорить развитие боевых беспилотников, используя опыт Украины, полученный в ходе войны с Россией. Как сообщает South China Morning Post, Токио запускает совместную инициативу «Japan–Ukraine Drone Cluster», которая объединит производителей и исследовательские центры двух стран для разработки и массового выпуска недорогих дронов (перевод — сайт Charter97.org).
Проект предусматривает расширение производства военных беспилотников, при этом созданные технологии планируется применять и в гражданской сфере.
Главными причинами ускорения программы называют необходимость контролировать протяженные морские границы, нехватку личного состава и растущую активность Китая в районе островов Сенкаку, Тайваня и Южно-Китайского моря.
На 2026 финансовый год японское правительство выделило 100 млрд иен на создание беспилотных морских платформ. Министерство обороны также планирует закупить малые ударные дроны и подводные беспилотные аппараты для разведки.
Москва уже выразила протест из-за сотрудничества японской компании Terra Drone с украинской Amazing Drones, однако Токио отверг российские претензии.
Параллельно европейский концерн Airbus совместно с Kawasaki работает над противолодочными беспилотниками на базе платформы Eurodrone, а американская компания Anduril изучает возможность запуска собственного производства в Японии.
По оценке экспертов, страна пока уступает Китаю и Турции в сфере беспилотных технологий, однако нынешняя программа должна существенно сократить этот разрыв. Вместе с тем аналитики предупреждают, что возможное давление со стороны США в пользу сотрудничества с американскими производителями может сделать проекты более дорогими и замедлить их реализацию.