«Увы, только платно» 30.06.2026, 11:08

иллюстративное фото

В соцсети обсуждают, бесплатная ли по факту в Беларуси медицина или нет.

Белоруска удивилась в Threads, что несмотря на декларируемую чиновниками бесплатную медицину, чтобы сдать анализы и сделать УЗИ, ей надо заплатить.

В комментариях ей ответили, что бесплатные варианты, возможно, есть, но часто с очередями, а в некоторых случаях пациенты действительно вынуждены искать более дешевые платные услуги в других госучреждениях, заметило «Зеркало».

«Говорят, медицина в Беларуси бесплатная. Я пошла в поликлинику с аменореей (отсутствие менструации у женщин репродуктивного возраста в течение определенного периода. — Прим. ред.), меня направили бесплатно в диагностический центр, сказали сдавать кучу анализов на гормоны, но там некоторых реактивов нет, и анализы подешевле не сдам. За это нужно платить в платной клинике рублей на 300. Также сделать УЗИ щитовидки и молочных желез все платно. Вопрос, это со мной все так дорого? Или есть способы, как сделать дешевле?» — поинтересовалась автор поста.

«Можно в других госорганизациях сдать анализы на гормоны дешевле. Плюс не факт, что вам назначили нормальный спектр. У нас многие грешат гипердиагностикой.

Я сдавала анализы платно в Областной больнице, допустим. Там гормоны не такие дорогие, как в платных центрах», — написал ей один из пользователей соцсети. На это ему ответили: «Так медицина же бесплатная».

Другие комментаторы также указывали, что порой за услуги приходится платить либо ожидание бесплатного обслуживания может затянуться.

«Меня тоже платно отправляли делать УЗИ, никто даже не предлагал бесплатно сделать в поликлинике».

«Можно сдать в другой больнице или поликлинике за деньги. Будет дешевле, чем в частных медцентрах».

«Это все есть бесплатно, просто очередь месяц-два, возможно. Реактивы — не знаю, а УЗИ точно. Спросите, где есть реактивы, пусть дадут направление. Не знаю, из какого вы города, в Гомеле в центре радиационной медицины много всего можно проверить».

«Так говорят только те, кто не пользовался или определенная прослойка пользователей».

«У нас медицина бесплатная только если не болеть».

«Я была платно у гинеколога по своей воле, взяла все анализы и сдала платно в диагностическом, там дешевле немного, чем в других. Делают хорошо, быстро, результат онлайн можно получить. Верно пишут, что бесплатно есть, но будете ли вы ждать месяц-два эту запись, если такая есть. Это касается любого специалиста и любого диагноза. Готовы ждать — просите талон бесплатно на тогда, когда есть. Если нет, то увы, только платно».

«Почему вам не дали талоны на УЗИ? Гормоны тоже должны взять на месте и отправить в лабораторию, где есть реактивы».

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