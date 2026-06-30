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В Румынии нашли обломки российского дрона с боевой частью

  • 30.06.2026, 17:36
В Румынии нашли обломки российского дрона с боевой частью

Беспилотник обнаружил местный житель.

На территории села Ракелу в уезде Тулча в Румынии обнаружили обломки российского беспилотника с боевой частью. Об этом сообщает Министерство национальной обороны страны.

Обломки дрона обнаружил местный житель. После этого на место прибыли специализированные группы Минобороны и других служб, которые оценили риски и обеспечили безопасность территории.

Специалисты подтвердили наличие боевой части. Её уничтожили путем контролируемого подрыва 30 июня на специально подготовленной площадке.

Дело передано в прокуратуру при Апелляционном суде Констанцы.

По предварительным выводам экспертов, обломки принадлежат беспилотнику, который Россия применила во время атак на украинскую портовую инфраструктуру в апреле этого года.

В Минобороны Румынии отметили, что с начала полномасштабного вторжения РФ зафиксировано более 100 атак вблизи румынской границы. За это время произошло 29 случаев несанкционированного вторжения российских дронов в воздушное пространство страны, а беспилотники или их обломки обнаруживали на территории Румынии около 50 раз.

Только в 2026 году зафиксировано 33 атаки вблизи границы Румынии. В рамках миссии Air Policing боевая авиация поднималась в воздух 26 раз. Также зарегистрировано 15 случаев нарушения воздушного пространства российскими дронами, а их обломки или беспилотники находили на территории страны в 14 случаях.

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