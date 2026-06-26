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Румыния объявила воздушную тревогу из-за атаки РФ

  • 26.06.2026, 12:15
  • 1,246
Румыния объявила воздушную тревогу из-за атаки РФ

Была поднята в воздух военная авиация.

Румыния ночью 26 июня объявила воздушную тревогу в связи с российской атакой на украинские города над Дунаем, рядом с границами Румынии, пишет «Европейская правда».

В пресс-службе Минобороны Румынии отметили, что в ночь с 25 на 26 июня Россия в очередной раз атаковала ударными беспилотниками цели на юге Одесской области.

В 03:47 по решению Национального военного командного центра для жителей на севере уезда Тулча была объявлена воздушная тревога.

В 03:57 вертолёт IAR 330 Puma Военно-воздушных сил Румынии вылетел для мониторинга ситуации с перемещением воздушных целей к востоку от города Сулина, расположенного рядом с украинским Вилковым.

Отбой объявили в 04:23. Нарушений воздушного пространства Румынии и падения воздушных целей на румынской территории не зафиксировано.

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