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Предатель Украины Сальдо готовится к эвакуации из Херсонской области

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  • 26.06.2026, 8:11
  • 6,874
Предатель Украины Сальдо готовится к эвакуации из Херсонской области

Партизаны «Атеш» раскрыли подробности.

Агенты партизанского движения «Атеш» заявили о росте панических настроений в оккупационной администрации Херсонской области, которую возглавляет предатель Украины Владимир Сальдо.

По их данным, причиной паники стали регулярные удары по логистике ВС РФ. Под украинскими атаками оказываются такие ключевые объекты, как транспортные узлы, мосты в районе Чонгара и Арабатской стрелки, а также трасса «Новороссия».

Из-за этого, по данным движения, усложняется обеспечение российских подразделений, а безопасность представителей оккупационной администрации стала относительной.

В «Атеш» также заявляют, что ухудшение ситуации связано и с неспособностью российской ПВО отбивать атаки.

Партизаны утверждают, что в администрации могут рассматривать возможность перемещения вглубь оккупированных территорий.

Среди возможных вариантов называют Мелитополь в Запорожской области.

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