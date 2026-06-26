Предатель Украины Сальдо готовится к эвакуации из Херсонской области 6 26.06.2026, 8:11

6,874

Партизаны «Атеш» раскрыли подробности.

Агенты партизанского движения «Атеш» заявили о росте панических настроений в оккупационной администрации Херсонской области, которую возглавляет предатель Украины Владимир Сальдо.

По их данным, причиной паники стали регулярные удары по логистике ВС РФ. Под украинскими атаками оказываются такие ключевые объекты, как транспортные узлы, мосты в районе Чонгара и Арабатской стрелки, а также трасса «Новороссия».

Из-за этого, по данным движения, усложняется обеспечение российских подразделений, а безопасность представителей оккупационной администрации стала относительной.

В «Атеш» также заявляют, что ухудшение ситуации связано и с неспособностью российской ПВО отбивать атаки.

Партизаны утверждают, что в администрации могут рассматривать возможность перемещения вглубь оккупированных территорий.

Среди возможных вариантов называют Мелитополь в Запорожской области.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com