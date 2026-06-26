Сборная Эквадора эпично вышла в плей-офф чемпионата мира по футболу 26.06.2026, 8:57

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От ничьей с Кюрасао до победы над топ-командой.

В последнем туре группового этапа ЧМ-2026 футболисты Эквадора реабилитировались за стартовые неудачи, пишет «Зеркало». Победа над Германией позволила им пробиться в 1/16 финала — 2:1.

Крепкая сборная Эквадора, в составе которой есть несколько представителей европейских топ-клубов, рисковала стать одним из главных разочарований мундиаля. В первом туре команда уступила Кот-д'Ивуару (0:1), пропустив на 90-й минуте, а затем, несмотря на 15 ударов в створ, не смогла выиграть у дебютанта финальной стадии ЧМ Кюрасао. Как побеждать без голов?

В третьем туре эквадорцы играли с немцами. Те уже гарантировали себе первое место в группе, но вышли на матч в оптимальном составе. И открыли счет на 2-й минуте усилиями Лероя Сане. Казалось, что в эпизоде перед голом партнер Сане нарушил правила, но арбитры не стали смотреть повтор.

Отыгралась южноамериканская сборная очень быстро. Ее первый мяч на этом турнире забил Нильсон Ангуло — ударом в дальний угол из-за пределов штрафной площади. А на 77-й минуте, к радости эквадорцев, отличился Гонсало Плата. Он был расторопнее всех после углового и опередил вратаря Мануэля Нойера.

Немцам на этот раз не помог даже традиционный выход на замену Дениза Ундава — в предыдущих матчах форвард забил трижды, вступая в игру во втором тайме. Эквадор зацепился за результат и занял в группе третье место, что позволило попасть в 1/16 финала.

В параллельном матче в этом квартете сборная Кот-д'Ивуара выиграла у Кюрасао — 2:0. Дубль на счету Николаса Пепе. Трудно поверить, но для ивуарийцев это первый выход в плей-офф в истории.

Чемпионат мира. Групповой этап. Третий тур

Группа E: Эквадор — Германия — 2:1, Кюрасао — Кот‑д'Ивуар — 0:2.

Итоговое положение команд: 1. ГЕРМАНИЯ — 6 очков. 2. КОТ‑Д'ИВУАР — 6. 3. ЭКВАДОР — 4. 4. Кюрасао — 1.

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