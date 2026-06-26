Беларусь накрывает аномальная волна жары 26.06.2026, 8:45

1,312

Пик с температурой под 40 должен прийтись на воскресенье.

Накрывшая Западную Европу рекордная волна тепла достигла и Беларуси, сообщили в Белгидромете. С 26 июня в страну с запада начала поступать воздушная масса тропического происхождения.

С приходом тропического тепла ночные минимумы будут колебаться от +8°С до +17°С, а дневные максимумы окажутся в пределах от +21°С по востоку, северо-востоку до +33°С по западу. Как мы уже сообщали, из-за сильной жары по западу страны на пятницу и субботу объявлен оранжевый уровень опасности.

«Пик жары придется на 28−30 июня (воскресенье-вторник), когда вследствие продолжающейся адвекции очень теплого воздуха положительная температурная аномалия установится повсеместно и составит 3−11°С», — сообщили синоптики.

Днем в эти дни ожидается от +26°С до +34°С, а на западе и юге +35…+38°С. Наряду с очень высокими дневными температурами, ночью на значительной территории температура воздуха не опустится ниже +20°С (тропические ночи).

Такая аномальная жаркая погода может привести к тому, что в ближайшее время может быть побит дневной температурный рекорд июня (+37,1°С), зафиксированный 23 июня 2021-го на метеостанции Октябрь.

В среду, 1 июля, из-за прихода воздуха с северо-запада Европы, станет немного прохладнее, температура составит +23…+30°С, лишь по югу местами воздух прогреется до +33°С.

Осадков ожидается немного, лишь в отдельных районах пройдут кратковременные дожди.

«При активном развитии атмосферных процессов местами дожди будут сопровождаться грозами, а 29−30 июня (понедельник-вторник) — и сильным порывистым ветром», — отметили в Белгидромете.

Там напомнили, что при такой жаре нужно поменьше гулять на солнце, надевать что-то на голову и носить с собой воду.

«При этом температура воды в большинстве рек и водоемов, которая на сегодняшний день достигла комфортных значений и колеблется от +16°С до +26°С продолжит повышаться, поэтому отправляясь на водоемы, будьте внимательны и осторожны, купайтесь в специально отведенных и оборудованных для этого местах», — подчеркнули синоптики.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com