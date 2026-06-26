НАТО ответит на любой глупый шаг: Рютте предупредил Путина

НАТО ответит на любой глупый шаг: Рютте предупредил Путина2
- 26.06.2026, 9:14
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Генсек Альянса озвучил, чего «боится Владимир».
Страны НАТО на саммите в Анкаре 7-8 июля объявят о сделках в оборонной сфере на десятки миллиардов долларов.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что страны Альянса намерены значительно усилить оборонно-промышленное сотрудничество и на саммите НАТО в Анкаре 7-8 июля объявят о сделках в оборонной сфере на десятки миллиардов долларов.
Как пишет Reuters, во время выступления в Вашингтоне он заявил, что эта встреча станет сильным сигналом президенту России Владимиру Путину о том, что альянс готов ответить на любой «глупый шаг против нас».
Рютте сказал, что Путин «не боится обязательств, он боится того, что мы их выполним, и именно это мы и делаем, Владимир. Мы будем защищаться».
Он также заявил заявив о преимуществе НАТО в оборонном производстве.
«Это сигнал россиянам: мы знаем, что вы делаете, и мы в этом лучше», - заявил он.
Рютте раскрыл, что страны-члены Альянса на саммите подчеркнут свою приверженность целям по расходам на оборону.
«На саммите мы проведем большой день оборонной промышленности в первый день. Вы увидите огромное количество новых контрактов, писем о намерениях, а также подписание крупных соглашений «, – сказал Рютте.
Генсек НАТО подчеркнул, что такие шаги должны продемонстрировать решимость Североатлантического союза как собственным гражданам, так и России.
Он также анонсировал, что страны НАТО на саммите подтвердят свою поддержку Украины.
«Наша безопасность взаимосвязана. Украина показала, что нас не остановит агрессия России», - сказал он.