Ученые обнаружили «генетические часы», которые показывают, сколько вам осталось жить 2 26.06.2026, 9:03

1,750

Метод сейчас работает только в лаборатории, но в перспективе может найти применение в медицине.

Между биологическим и хронологическим возрастом человека часто существует существенная разница. Два человека, родившиеся в один год, могут стареть совершенно разными темпами. Именно поэтому ученые уже много лет пытаются разработать инструменты, которые позволили бы точно оценивать реальное состояние организма. Как пишет Indian Defence Review, новое исследование, опубликованное в журнале Nature, предлагает принципиально новый подход к измерению старения.

Традиционно так называемые «часы старения» основывались на эпигенетических изменениях – химических модификациях, влияющих на работу генов. Однако такие методы не всегда демонстрировали достаточную точность. Вместо этого авторы новой работы решили сосредоточиться не на изменениях ДНК, а на активности самих генов.

Для создания нового инструмента исследователи проанализировали около 11 тысяч профилей экспрессии генов, или транскриптом, полученных из 25 типов тканей четырех видов млекопитающих – мышей, крыс, макак и людей. Транскриптом фактически показывает, какие именно гены активно работают в клетке в конкретный момент времени, поэтому он отражает ее функциональное состояние.

В ходе работы команда проследила, какие гены активируются или подавляются в процессе старения, а также под воздействием факторов, способных удлинять или сокращать продолжительность жизни. Благодаря сравнению различных видов животных ученые смогли выявить закономерности, которые, вероятно, являются универсальными для процессов старения.

«Эти часы старения представляют собой потенциально новый способ измерения старения с большей детализацией и могут помочь прогнозировать риск заболеваний и смертности, оценивать эффекты лечения и персонализировать медицинскую помощь на основе биологического возраста», – заявил старший автор исследования Вадим Гладишев из Гарвардского университета.

Одним из важнейших выводов исследования стало то, что молекулярные признаки старения оказались удивительно схожими в различных типах клеток. Независимо от того, шла ли речь об иммунных клетках, стволовых клетках, клетках печени или мышц, ученые наблюдали одинаковые базовые закономерности. В частности, активность генов, связанных со здоровым делением клеток и заживлением тканей, соответствовала более медленному старению, тогда как гены, связанные с гибелью клеток и хроническим воспалением, напротив, сигнализировали об ускоренном старении.

Как рассказывает ведущий автор работы Александр Тишковский, выявленные сигналы не только коррелировали с возрастом. По его словам, они были «прогностическими в отношении оставшегося до смерти времени у людей». Это означает, что новые «биологические часы» оценивают не только то, насколько «старыми» выглядят клетки сейчас, но и могут содержать информацию об ожидаемой продолжительности жизни человека.

Несмотря на обнадеживающие результаты, исследователи подчеркивают, что на данный момент разработка остается научным инструментом и еще не готова к использованию в клинической практике. Она требует дополнительной проверки и подтверждения эффективности.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com