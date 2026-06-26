Иран атаковал гражданское судно в Ормузском проливе 2 26.06.2026, 8:36

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Уже известно о последствиях.

Иран атаковал гражданское судно в Ормузском проливе, которое является одним из ключевых маршрутов мирового морского судоходства.

Об этом сообщает CBS News.

ЧП произошло у побережья Омана - грузовое судно под флагом Сингапура в Ормузском проливе было поражено «неизвестным снарядом».

В результате удара был поврежден мостик судна, однако никто не пострадал.

Одобренный США маршрут прохождения судов через Ормузский пролив пролегает вдоль побережья Омана, тогда как Иран требует использовать северный маршрут.

«Любой проход по маршрутам вне пределов, определенных PGSA, не будет подпадать под гарантии безопасного прохода и не будет иметь права на страховое покрытие или связанные с ним обязательства», - сообщило после обстрела созданное Тегераном управление по вопросам Ормузского пролива (PGSA),

В управлении подчеркнули, что «ответственность за прохождение несанкционированными маршрутами будут нести владелец, оператор и капитан судна».

Проблемы в Ормузском проливе

Как известно, 20 июня стало известно, что Иран закрыл Ормузский пролив в считанные дни после заключения мирного соглашения с США.

22 июня Соединенные Штаты и Иран договорились о создании специальной «линии связи». Предполагалось, что она позволит обеспечить безопасное движение судов через Ормузский пролив.

При этом 23 июня президент США Дональд Трамп заявил, что Ормузский пролив «полностью открыт» и 21 июня через него было вывезено больше нефти, чем когда-либо ранее.

Также 24 июня в США заявили - проход по проливу будет бесплатным и ни одна страна в мире не поддержит введение платы за него. Об этом сообщил госсекретарь США Марк Рубио.

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