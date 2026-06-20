Москва прокомментировала начало принудительной мобилизации в России

Москва прокомментировала начало принудительной мобилизации в России1
- 20.06.2026, 12:59
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Власти скрывают правду от населения.
В российских регионах появляются признаки начала массовой принудительной мобилизации на войну против Украины. Это происходит на фоне снижения темпов набора контрактников-добровольцев в армию РФ. Ситуацию в своем новом видео разобрал блогер-аналитик «Быть Или», пишет Dialog.UA.
Одним из показательных случаев этой недели стала ситуация в Пензе, где, по сообщениям местных жителей, мужчин массово останавливали на улицах, по местам жительства, буквально вытаскивали из авто на дорогах.
Автор видео подчеркивает: российские власти заявляют, что проверки якобы касались только граждан, которые получили российское гражданство, но не встали на воинский учет. Однако опубликованные кадры и сообщения очевидцев это четко опровергают.
«Быть Или» отмечает, что пока речь не идет о начале масштабной силовой мобилизации по всей РФ. Однако случай в Пензе свидетельствует о подготовке регионов к увеличению набора личного состава для войны против Украины – в этот раз добровольно-принудительно.
Подтверждает эту тенденцию и тот факт, что ранее сообщалось о снижении темпов набора контрактников в российскую армию несколько месяцев кряду. Это заставляет Кремль искать новые способы пополнения войск. На этом же фоне ранее участились случаи ограничений Интернета.