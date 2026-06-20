10 продуктов, которые могут помочь сделать волосы гуще и крепче 20.06.2026, 14:10

Даже самые дорогие средства по уходу не дадут желаемого результата без правильного питания.

Состояние волос зависит не только от ухода, но и от рациона. Дерматологи назвали 10 продуктов, содержащих питательные вещества, важные для роста и укрепления волос.

По словам специалистов, даже самые дорогие средства по уходу не дадут желаемого результата, если организму не хватает питательных веществ, необходимых для формирования крепких волос.

Об этом сообщило издание Prevention.

Эксперты объясняют, что клетки волосяных фолликулов относятся к числу наиболее метаболически активных в организме. Поэтому они нуждаются в постоянном поступлении питательных веществ, в частности белка, железа, витаминов А, С, D и Е, витаминов группы В, а также цинка, магния, селена и омега-3 и омега-6 жирных кислот. При недостатке этих компонентов волосы могут становиться слабее, тоньше или выпадать.

В список продуктов, которые дерматологи рекомендуют включать в рацион, вошли орехи, жирная рыба, устрицы, шпинат, яйца, фасоль, говядина, батат, болгарский перец и греческий йогурт.

Орехи

Дерматологи рекомендуют регулярно употреблять орехи, поскольку они содержат жирные кислоты омега-3 и омега-6, которые, как считается, способствуют здоровому росту волос. Кроме того, миндаль, грецкие, бразильские и кедровые орехи богаты витамином Е, магнием, цинком и витаминами группы В. Эти питательные вещества поддерживают здоровье волосяных фолликулов и волос.

Жирная рыба

Лосось, сельдь, тунец и сардины являются источниками белка, витамина D и омега-3 жирных кислот. Специалисты отмечают, что эти вещества важны для питания кожи головы и поддержания нормального роста волос.

Устрицы

Устрицы привлекли внимание экспертов благодаря высокому содержанию железа и цинка. Именно дефицит железа нередко связывают с выпадением волос. Цинк также участвует в процессах, влияющих на рост и восстановление волос.

Шпинат

Шпинат содержит фолат, железо, витамины А и С. Витамин С необходим для синтеза коллагена, а железо помогает снабжать клетки организма кислородом. Именно поэтому этот листовой овощ часто рекомендуют людям, которые хотят разнообразить рацион продуктами для поддержания здоровья волос.

Яйца

Яйца — один из самых известных источников белка и биотина. Биотин относится к витаминам группы В и участвует в выработке кератина — основного белка волос. Кроме того, яичные желтки содержат витамин D, низкий уровень которого связывают с выпадением волос.

Фасоль

Фасоль сочетает в себе сразу несколько важных для волос питательных веществ. Она содержит растительный белок, железо и цинк. Врачи называют её одним из лучших растительных продуктов для тех, кто хочет увеличить потребление этих элементов, не употребляя мясо.

Говядина

Нежирная говядина снабжает организм белком, железом, цинком и магнием. Эксперты отмечают, что именно железо и белок играют важную роль в поддержании здоровья волос, поэтому говядина часто входит в список рекомендуемых продуктов.

Батат

Батат, или сладкий картофель, содержит значительное количество витамина А и витамина В6. Витамин А участвует в выработке кожного сала, которое помогает поддерживать увлажнённость волос и кожи головы.

Болгарский перец

Болгарский перец является одним из самых богатых источников витамина С. Это питательное вещество необходимо для выработки коллагена и помогает организму усваивать железо. Кроме того, перец содержит фолат, цинк, селен и небольшое количество железа.

Греческий йогурт

Греческий йогурт отличается высоким содержанием белка. Кроме того, он содержит кальций, который участвует в процессах, связанных с выработкой кератина. Врачи рекомендуют сочетать его с ягодами или другими продуктами, богатыми витаминами и минералами.

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