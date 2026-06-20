«После ультиматума Зеленского кое-кому никакая психотерапия не поможет» 2 Телеграм-канал «Письма к дочери»

20.06.2026, 13:52

1,614

Не факт, что Украина остановится на ретрансляторах или даже на Мозырском заводе.

Зря получается вчера кое-кто крутил коровам хвосты. После ультиматума президента Зеленского ему никакая психотерапия не поможет. Потому что нету на свете такой тёлочки, даже самой джерсийской породы, чтобы могла его утешить. Кое-кому упоминание про 500 целей так подорвали боеготовность, что он записал себя вместе со всеми генералами в смертники. А вчерашний ультиматум президента Зеленского – это хуже, чем 500 целей.

Пятьсот целей понятие все-таки немножко абстрактное. Ну, по крайней мере, пока тебе эти цели не перечислили поименно. А тут же президент Зеленский поставил конкретные сроки. Сказал за неделю отключить ретрансляторы вдоль украинской границы, а то он сам их отключит. А если президент Зеленский сказал, то он же отключит. Со всеми вытекающими последствиями.

И кое-кто это понимает гораздо лучше, чем мы с тобой. У кое-кого по поводу боеготовности генерала Хренина нету никаких иллюзий. Поэтому своим ультиматумом президент Зеленский поставил кое-кого в такую позу, для которой его престарелый организм уже не очень приспособлен.

То есть, с одной стороны, лучше, конечно, отключить самому. Не дожидаясь пока прилетят все последствия. Но последствия могут же прилететь и с другой стороны. Не зря эта другая сторона прислала на неделе своего министра Лаврова, чтобы указать истекающему гаранту его внешнеполитический курс. Дилемма получается, однако.

Я вот думаю, что кое-кто, чисто теоретически, был бы не против если бы президент Зеленский действительно сам отключил ему эти ретрансляторы как он умеет. Даже если вместе с каким-нибудь Мозырским заводам. Кое-кто после этого мог бы даже перед президентом Зеленским еще раз извиниться.

Но есть нюанс. И может даже не один.

Во-первых, не факт, что президент Зеленский остановится на ретрансляторах. Или даже на Мозырском заводе. Потому что беларуская стабильность – самое слабое звено путинской России. Сама себя стабильность защитить не в состоянии, а путину ее защищать нечем. Он себе уже Москву защитить не может.

И вот если фатально повредить путину стабильность в Беларуси, то стабильность в России тоже может долго не выдержать этого каскадного эффекта. А чтобы повредить белорусскую стабильность не надо даже сильно стараться. Потому что эта стабильность стабильна пока ее никто по-настоящему не трогает. Поэтому у президента Зеленского есть прямой резон потрогать.

А, во-вторых, если извиняться перед президентом Зеленским, когда он выключит ретрансляторы (не говоря уже про Мозырский завод) будет совсем неловко. Потому что кое-кто четыре года пугал, что на красной линии он до трех считать не умеет. Что, мстя буду я, и мстя будет ужасна. Что он ответит вполоборота всей боеготовностью генерала Хренина по всем центрам принятия решений. И кому потом ты будешь рассказывать, что под ответом по центрам принятия решений имел в виду «дяденька президент Зеленский простите престарелого гаранта»?

Государственные телевизоры и так уже переживают острый когнитивный диссонанс. Потому что их гаранта как того щенка макают во все оставленные им лужи, а он только извиняется. А им же надо объяснять свидетелям стабильности, что гарант у них еще ого-го. Неудивительно, что после вчерашнего ультиматума телевизоры могли только плеваться в экран. Потому что слов у них не осталось, а остались одни истерики.

Но фонтан телевизорам лучше все-таки заткнуть. Во-первых, чтобы не пришлось потом еще и за них извиняться. А, во-вторых, чтобы не усугублять свидетелям стабильности когнитивного диссонанса.

Телеграм-канал «Письма к дочери»

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com