Эксперт: 150-тысячная группировка РФ на юге оказалась под угрозой 3 11.06.2026, 15:51

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Возможны новые «жесты доброй воли» российских оккупантов.

После ударов по Чонгарскому мосту и другим переправам на сухопутных въездах в Крым логистика российских оккупантов оказалась под серьезным давлением. Украина фактически перекрывает пути снабжения группировки РФ на полуострове и в оккупированной части Херсонской области.

Что выведение из строя мостов на въездах в Крым означает для российской военной группировки на полуострове и в оккупированной части Херсонской области? Можно ли говорить, что ВСУ начинают логистическую блокаду оккупантов?

За комментарием сайт Charter97.org обратился к военному эксперту, содиректору программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова в Киеве Алексею Мельнику:

— Это действительно означает перерезание логистики российских оккупантов в Крыму, в первую очередь. Понятно, что под это попадает и население полуострова, но преимущественно это имеет сугубо военные цели.

Крым — это плацдарм для оккупантов. Они сами называют его «непотопляемым авианосцем». Это огромная военная база, которая обеспечивает логистику, откуда по Украине запускаются «шахеды» и баллистические ракеты. До 2023 года полуостров был основной базой Черноморского флота.

Поэтому изоляция Крыма — это прежде всего изоляция огромной военной базы оккупантов. Кроме этого, через полуостров, пока там еще работали мосты, и сейчас, пока они продолжают работать с ограниченной пропускной способностью, шло снабжение российской группировки. Это один из альтернативных логистических путей для снабжения российских войск, которые находятся в Запорожской и Херсонской областях.

Перерезание наземного коридора, особенно автомобильных и железнодорожных путей, которые идут по югу, ставит под прямую угрозу ориентировочно 150-тысячную группировку оккупационных войск РФ в этом регионе.

— Насколько вероятен новый удар ВСУ по Керченскому мосту? Если его удастся вывести из строя, к чему это приведет для российской армии в Крыму и на южном фронте?

— Сейчас уязвимость этого моста для ударов ВСУ гораздо выше, чем это было даже год назад, когда были первые успешные атаки.

Вопрос в другом. Есть разные мнения по поводу того, в какой момент, если Украина решит уничтожить или разрушить этот мост, лучше это сделать. Я видел, что также приводятся аналогии с событиями конца 2022 года, когда российскую группировку в Херсоне прижали к Днепру, оставили без снабжения, а затем была предоставлена негласная возможность оттуда выйти остаткам этой группировки.

Возможно, это один из вариантов, который рассматривается при выборе сроков нанесения удара по этому мосту. Если Россия примет, как они тогда называли, «тяжелое решение», то Крымский мост может быть оставлен для того, чтобы они не сражались до последнего и не мародерствовали, когда солдатам нечего станет есть на территории Крыма.

Есть еще один нюанс, который, возможно, также учитывается. На охране Керченского моста сосредоточено непропорционально большое количество средств ПВО оккупантов. Если мост будет разрушен, тогда эти средства ПВО передислоцируют на другие критические направления, что для Украины, наверное, нецелесообразно.

Поэтому Крымский мост сейчас более уязвим, чем раньше, но, скорее всего, есть какие-то соображения, почему этот удар не наносится прямо сейчас.

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