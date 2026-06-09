«Мадяр»: ВСУ перекрыли одну из ключевых логистических артерий россиян 2 9.06.2026, 15:33

Роберт «Мадяр» Бровди

Грузовой трафик оккупантов только за последние две недели упал более чем на 70%.

Российские оккупанты запретили движение военных грузов по трассе от Мариуполя до Симферополя из-за постоянных ударов украинских дронов.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на заявление командующего Сил беспилотных систем Роберта «Мадяра» Бровди.

Он рассказал, что 7 июня российское командование официально закрыло для собственной военной логистики трассу Р-280, которая проходит по временно оккупированным территориям.

Причиной такого решения стали системные атаки украинских беспилотников и установление огневого контроля над этим путем.

По словам Бровди, в течение последних двух недель интенсивность перевозок по этой дороге существенно упала - на 71%. Если раньше за сутки по маршруту проходило около 3800 вражеских грузовиков, то сейчас это количество уменьшилось примерно до 1100.

В то же время он отметил, что о полном блокировании логистических путей российских захватчиков на этом направлении речь пока не идет.

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