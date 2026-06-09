«Мадяр»: ВСУ перекрыли одну из ключевых логистических артерий россиян

«Мадяр»: ВСУ перекрыли одну из ключевых логистических артерий россиян2
- 9.06.2026, 15:33
Грузовой трафик оккупантов только за последние две недели упал более чем на 70%.
Российские оккупанты запретили движение военных грузов по трассе от Мариуполя до Симферополя из-за постоянных ударов украинских дронов.
Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на заявление командующего Сил беспилотных систем Роберта «Мадяра» Бровди.
Он рассказал, что 7 июня российское командование официально закрыло для собственной военной логистики трассу Р-280, которая проходит по временно оккупированным территориям.
Причиной такого решения стали системные атаки украинских беспилотников и установление огневого контроля над этим путем.
По словам Бровди, в течение последних двух недель интенсивность перевозок по этой дороге существенно упала - на 71%. Если раньше за сутки по маршруту проходило около 3800 вражеских грузовиков, то сейчас это количество уменьшилось примерно до 1100.
В то же время он отметил, что о полном блокировании логистических путей российских захватчиков на этом направлении речь пока не идет.