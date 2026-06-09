Россия теряет важный плацдарм на Кинбурнской косе 9.06.2026, 7:37

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Оккупанты вынуждены бежать.

Российское военное командование начало выводить войска с территории Кинбурнской косы в Николаевской области. Пойти врага на такой шаг вынудила украинская кампания ударов средней дальности по российским линиям снабжения на оккупированной территории.

Нарушение логистики сделало размещение врага на косе невозможным. Об этом говорится в аналитике Института изучения войны (ISW).

Враг вынужден бежать

Партизаны движения сопротивления «Атеш» сообщили, что один из агентов организации в штабе российской группы войск «Днепр» подтвердил, что части 337-го воздушно-десантного полка покидают свои позиции в северной и западной частях Кинбурнской косы.

Агент сообщил, что поставки боеприпасов, топлива и продовольствия прекратились, российские войска на косе не смогли отразить удары украинских беспилотников, и потери у путинской армии растут. Российское военное командование начало передислокацию неуказанного количества войск из 337-го полка ВДВ на Запорожское направление.

При этом остатки вражеских сил на Кинбурнской косе практически истощены из-за отсутствия пополнения и больше не могут удерживать территории.

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