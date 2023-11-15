Свитан: Кинбурнскую косу можно очистить от оккупантов без единого выстрела 1 15.11.2023, 11:38

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Роман Свитан

Враг будет бежать, опасаясь котла.

В руководстве украинской армии анонсировали наступательную операцию в районе Кинбурнской косы и не исключили освобождение этой территории уже в ближайшее время. Но парадокс заключается в том, что этой цели можно будет достичь без единого выстрела и без прямого боевого столкновения с силами врага. Если Силы обороны Украины смогут отрезать оккупационную группировку по предполагаемой линии от Херсона до Скадовска, враг сам будет бежать, опасаясь котла.

Что касается трех наиболее горячих направлений на фронте – Авдеевки, Купянска и Марьинки, – то враг продолжит штурмовать их, не считаясь с потерями. Остановят его только… дожди.

Такой прогноз в эксклюзивном интервью OBOZ.UA озвучил летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе, военный эксперт Роман Свитан.

– Генерал-майор Дмитрий Марченко в интервью Янине Соколовой заявил о том, что Кинбурнская коса включена в план наступательных действий ВСУ. Если все пойдет по плану, в скором времени над ней может быть установлен контроль. По вашему мнению, можно ли говорить фактически об открытии украинской армией нового фронта на юге нашей страны, чтобы начать отсюда деоккупацию Крыма? Насколько это реалистично на сегодня?

– Фронт сложился после того, как россияне ушли с правого берега. Фактически Днепр уже используется как фронт. Но как стратегическое направление наступательных действий – да. Это стало очевидно после того, как начали расширяться плацдармы украинских войск на левом берегу.

Но саму по себе Кинбурнскую косу можно не освобождать прямыми боестолкновениями. Дело в том, что выдвижение наших войск даже из-под Херсона в сторону того же Скадовска отсечет Кинбурнскую косу, россияне оттуда уйдут.

Как только начнутся серьезные продвижения украинских войск в районе Херсона на левый берег, россияне сами уйдут с Кинбурнской косы. Иначе они будут попадать в котел. Думаю, исходя из той диспозиции, которая сейчас есть на левом берегу, им удобно отходить примерно на уровень Херсона – Скадовска. Там есть дорога, по которой им будет удобно отходить. Что они, скорее всего, и сделают.

Это примерно третья линия обороны россиян, которую они сделали перед подрывом дамбы Каховской ГЭС. Они просчитали зеркало воды, уровень, до которого дойдет вода после взрыва, и организовали линию обороны по границам этого предполагаемого берега. Она там забита бетоном.

Поэтому мы можем освободить Кинбурнскую косу, не выпустив в ее сторону ни единого снаряда. Россияне просто уйдут благодаря грамотным, правильным тактическим действиям наших войск.

– То есть фактически здесь и ATACMS не нужны, и другие дальнобойные ракеты?

– Абсолютно. Движение наших войск из Херсона на Скадовск вынудит россиян отойти с Кинбурнской косы.

– Как вы видите перспективы закрепления Сил обороны на левобережье Днепра? В частности, в нынешних погодных условиях?

– Погода не будет сильно влиять. Дело в том, что мы вряд ли будем перебрасывать на левый берег тяжелую технику. Это на данный момент нецелесообразно. Оптимально было бы использовать малые тактические группы, максимум до роты, в режиме контратак, атак, активной обороны на левом берегу. То есть не зарываться.

Нам там нельзя зарыться. Как только мы зароемся на левом берегу, россияне начнут обстреливать места дислокации корректируемыми авиабомбами, КАБами. Они могут это делать, и пока нам нечего этому противопоставить.

Поэтому только режим активной обороны, постоянное передвижение, рассредоточение по левому берегу россыпью. Это спасает наши войска от ударов ракетами и КАБами.

Думаю, плотность наших войск будет увеличиваться, допустим, каждый день на левый берег будет перебрасываться по роте. В конце концов мы вытесним россиян как минимум на третью линию, то есть километров на 15 от Днепра. А дальше, если будет принято решение о форсировании Днепра – а это будет зависеть от количества сил, средств и замысла главнокомандующего, – тогда можно будет говорить о создании переправы.

Сначала надо будет занять порядка 15 километров по радиусу от одного из мостов, допустим, если это Олешки и Антоновский мост, в режиме активной обороны. Затем будет отстроена переправа. Она может быть понтонной, баржевой – не важно. То есть необходимо построить инженерное сооружение, которое можно будет взять под контроль зенитно-ракетных комплексов и артиллерии с правого берега, чтобы прикрыть его зонтиком.

А после этого можно будет перебрасывать тяжелую технику – танки по 40-60 тонн. Это будет означать форсирование как таковое и разворачивание наступательной операции в сторону Крыма. Хотя оптимальным направлением движения на Крым было бы движение по направлению со Скадовска, то есть вдоль побережья Черного моря, так как с южного фланга мы будем прикрыты морем. А это значит, можно будет работать только по левому флангу, и это намного проще, когда фланг является и фронтом.

Таким образом, с тыла мы прикроемся Днепром, с правого фланга Черным морем, и двигаться будет намного проще, отсекая россиян от моря, продвигаясь на Армянск.

При этом дожди не будут нам сильно мешать в этом продвижении. Все-таки там глинисто-песчаная почва. Пока дождь идет, конечно, там двигаться нельзя, но вода там очень быстро сходит. Зарываться там нельзя, поскольку вода находится близко к поверхности. Но дождь закончился – на второй день уже можно двигаться на гусеничной технике. Колесная не пойдет, она зароется, а гусеничная пойдет, у нас широкой брони много.

Поэтому есть перспектива того, что даже в осенне-зимний период, даже в дожди мы будем двигаться в сторону Армянска на Крым.

– Главнокомандующий ВСУ генерал Залужный провел переговоры с главой Объединенного комитета начальников штабов США Брауном. В частности, Залужный сказал, что Авдеевское, Купянское и Марьинское направления остаются самыми горячими. «Ситуация сложная, но контролируемая», – заявил он. Вопрос по Авдеевке. Мы видим, как враг пытается захватить этот населенный пункт, несмотря на колоссальные потери. Ваш прогноз – что может остановить его?

– Дожди. Это не побережье, это не приазовские степи, это донецкий чернозем. Начнутся ливни, там двигаться будет просто невозможно. Они успокоятся, когда «откроются хляби небесные» (отсылка к библейской книге «Бытие», где описывается Всемирный потоп. – Ред.). А до этого времени они будут двигаться, невзирая на потери в живой силе и технике.

Задача перед ними стоит, под эту задачу собраны контрактники. Это не мобилизация, это так называемая контрактная армия. Эти военнослужащие шли зарабатывать деньги на выполнении таких задач. Поэтому волна за волной будут постоянные атаки и на Купянском направлении, и на Донецком направлении – Марьинка и Авдеевка.

Но как только начнутся серьезные дожди, все успокоится. Двигаться по чернозему будет невозможно. 80 сантиметров чернозема с водой – это жидкий бетон. Это просто нереально.

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