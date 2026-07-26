Белорусская невеста захотела взять тройную фамилию 6 26.07.2026, 12:35

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Но в ЗАГСе не разрешили и объяснили почему.

Необычная ситуация возникла у молодой пары из Березинского района. Невеста захотела носить тройную фамилию, но в ЗАГСе ей не разрешили. Ее парень удивился, почему так, и обратился с этим вопросом к начальнице учреждения. Об этом рассказало издание «Бярэзінская панарама».

По словам жениха, когда они подавали заявление в ЗАГС, невеста указала, что хотела бы носить тройную фамилию. Но ей отказали.

— Разве это правильно? У нее сейчас по паспорту двойная фамилия (от предыдущего брака). Мы слышали, что по законодательству можно брать двойную фамилию при регистрации брака. И, если учитывать, что у нее сейчас двойная фамилия, то плюс моя, [выходит, тройная], — описал ситуацию житель Березинского района. — Ну, то есть можно тогда…

Начальник отдела ЗАГСа Наталья Белоус с логикой мужчины не согласна. Она объяснила, что при заключении брака семья может взять общую фамилию или добрачную каждого из супругов. При этом, пара или кто-то один имеет право записать себя под двойной фамилией, которая складывается из добрачных фамилий молодоженов.

— Если двойной фамилией желают именоваться оба супруга, по их согласию будет определяться, с какой брачной фамилии она будет начинаться (посредством присоединения фамилии одного супруга к фамилии другого), — рассказала специалистка. — А вот соединение более двух фамилий не допускается. Если до вступления в брак ваша супруга уже имела двойную фамилию, то по ее согласию будет определяться, из какой составной части добрачной фамилии будет состоять новая фамилия (ст. 21 Кодекса о браке и семье).

Наталья Белоус сообщила, что присвоение тройной фамилии при заключении брака законодательством не предусмотрено.

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