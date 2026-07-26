ВСУ поразили объект «Черноморнефтегаза» в Крыму 26.07.2026, 12:27

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Украинский Генштаб раскрыл подробности.

В ночь на 26 июля ВСУ нанесли удары по важным объектам российской армии. Также подтверждено поражение Тюменского НПЗ.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Поражен «Черноморнефтегаз»

Одной из целей стал объект «Черноморнефтегаз» в районе Внукового в оккупированном Крыму. В Генштабе сообщили, что поражение цели подтверждено.

После оккупации полуострова Россия использует захваченные объекты «Черноморнефтегаза» для добычи, хранения и транспортировки природного газа и нефтепродуктов. Они также обеспечивают топливно-энергетические потребности русской группировки в Крыму.

Под ударом ретранслятор для дронов и военная логистика

Кроме того, украинские военные поразили наземный ретранслятор для управления ударными беспилотниками типа Герань и Гербера в районе Черноморского.

Как пояснили в Генштабе, такие ретрансляторы увеличивают дальность полета, улучшают устойчивость связи и качество управления дронами, которые Россия использует для атак по Украине.

Также под удар попал автомобильный мост в районе Выселок Донецкой области, который использовали оккупанты для военной логистики.

Кроме того, Силы обороны поразили состав российских беспилотников вблизи Червонопоповки и район сосредоточения личного состава противника в Пурдовке Луганской области.

Подтверждено поражение Тюменского НПЗ

Генштаб также уточнил результаты предварительной операции. В частности, подтверждено поражение Тюменского нефтеперерабатывающего завода, по которому Силы обороны нанесли удар 25 июля.

Тюменский НПЗ является одним из ключевых предприятий нефтеперерабатывающей отрасли Западной Сибири. Его мощность составляет около 7 млн. тонн нефти в год.

Предприятие производит автомобильный бензин, дизельное и авиационное топливо, мазут и другие нефтепродукты, используемые, по данным Генштаба, в частности, для обеспечения потребностей военно-промышленного комплекса и вооруженных сил РФ.

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