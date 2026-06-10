«Россиянам придется убегать из Крыма, как из Херсона» 10.06.2026, 15:52

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Тарас Загородний

Эксперт рассказал, как ВСУ могут превратить оккупированный полуостров в ловушку для армии РФ.

После ударов по Чонгару и атак на логистику РФ Крым все ближе к блокаде. На полуострове уже говорят о перебоях с топливом и панике среди населения.

Что будет с оккупированным Крымом, если ВСУ перекроют все пути снабжения, включая Керченский мост?

За комментарием сайт Charter97.org обратился к украинскому политтехнологу, управляющему партнеру «Национальной антикризисной группы» Тарасу Загороднему:

— Все зависит от планов командования ВСУ, потому что в данном случае для Украины главная задача — выбить войска из Херсонской и Запорожской областей, чтобы контролировать побережье. Поэтому главное, чтобы у оккупантов не было возможности сопротивляться украинским войскам.

Крым — это хаб, который поддерживает эту группировку оккупантов. Думаю, Крым нужно еще немного «помариновать», чтобы у российских военных вообще не было никакого энтузиазма. Они должны понимать, что им все равно придется убегать из Крыма в первую очередь, как это было на правом берегу Херсонской области в 2022 году, когда был перебит Антоновский мост, и россияне были вынуждены оттуда уходить.

В Крыму станет невозможно снабжать огромную группировку. Невозможно держать войска, когда их нечем снабжать. Там ведь элементарные вещи: например, нет воды, это степь. Нужно минимум по три литра воды на человека. Дальше считается, сколько литров в день нужно, чтобы обеспечить, например, 10 тысяч человек. Потом считается, сколько еды нужно завезти. А если топлива нет, то возникает еще много других проблем.

Поэтому я думаю, что все-таки приоритетом являются Херсонская и Запорожская области. А дальше — как получится. Потому что рискованно было бы проводить какие-то десантные операции в Крыму: для этого нужно очень много людей. Второе: если ты начинаешь контролировать Крым, то россияне могут очень легко его бомбить. Значит, нужно разворачивать там новую систему ПВО и многое другое. Там очень много таких военных нюансов.

— Может ли нехватка топлива и продуктов вызвать протесты или так называемые «голодные бунты» против оккупационных властей?

— Это возможно. Но будут ли это какие-то протесты — я пока сомневаюсь. Все-таки репрессивный аппарат у оккупантов достаточно сильный, они могут их подавить.

Я думаю, что это больше будет деморализовать войска, которые там находятся, и ФСБшников, которые будут понимать, что все. Если оккупационная власть убежит, тогда, наверное, что-то будет. А пока я не думаю, что начнутся какие-то бунты.

— Что еще должны сделать ВСУ, чтобы пребывание российских войск в Крыму стало для Москвы слишком дорогим и рискованным?

— Достаточно полностью перебить логистику на этом этапе и дальше бить по важным для оккупантов объектам. Мы уже видим первые шаги в этом направлении.

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