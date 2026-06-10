В Крыму нарастает паника 10.06.2026, 12:42

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Военный эксперт раскрыл интересные детали.

Благодаря постоянным ракетно-дроновым атакам Сил обороны по российским военным объектам на юге материковой Украины и в Крыму российская оккупационная армия испытывает все большие трудности с обеспечением своих подразделений на «выселках» – тех, что расположены на отдалении от крупных логистических магистралей, в частности, на Кинбурноской косе, и вынуждена существенно сокращать их активность, а также интенсивность наступательных действий. Тем не менее, говорить о том, что украинской армии удалось полностью сорвать летнюю наступательную кампанию врага, пока рано. Благодаря имеющимся ресурсам в последние дни противник смог активизироваться на Запорожье и Донеччине.

фото: obozrevatel.com

Вместе с тем, постоянная «бавовна», прилеты по объектам нефтехранения уже привели к паническим настроениям среди населения Крыму, которое, опасаясь еще большего ухудшения ситуации, начало скупать продукты долгосрочного хранения. Об этом в эксклюзивном интервью OBOZ.UA рассказал военный эксперт Владислав Селезнев.

– В партизанском движении «Атеш» сообщили о том, что с территории Кинбурнской косы началось выведение российских оккупационных войск. Причина – серьезные проблемы со снабжением группировки. Как вы думаете, что там происходит на самом деле?

– Мы в информационном сопротивлении, в информационной войне еще с 2014 года, с событий, произошедших в Крыму, поэтому прекрасно понимаем, что любая информация требует верификации, факт-чекинга. Поэтому, когда мы с вами говорим про те или иные достаточно резонансные эпизоды, мы чувствуем необходимость проверки этой информации из иных независимых источников, которых должно быть, как минимум, три.

В данном случае речь идет только об одном источнике информации, партизанском движении «Атеш». Спикер Сил обороны Юга Украины Владислав Волошин эту информацию не подтверждает. Поэтому, я думаю, следует подождать подтверждения информации из иных источников касаемо движений на Кинбурнской косе.

фото: obozrevatel.com

Враг сворачивает активность на «выселках», в Крыму нарастает паника. Интервью с Селезневым

То, что у россиян возникает все больше сложностей с обеспечением логистикой своих частей и подразделений, особенно тех, которые находятся «на выселках», а Кинбурнская коса – это такой себе аппендикс, который находится в стороне от основных транспортных маршрутов и магистралей – это факт. Но также очевидно, что россияне все еще имеют достаточное количество ресурсов, чтобы продолжать удерживать рубежи и позиции.

Тем более, что для русских Кинбурнская коса является одним из важных элементов их позиции, потому как нахождение здесь российского контингента буквально закрывает нам выход из Южного Буга и де-факто из Днепра. У нас есть серьезная проблема из-за того, что противник держит под контролем эту часть Николаевской области – а Кинбурнская коса территориально принадлежит Николаевской области.

Не думаю, что ситуация для россиян настолько аховая, но то, что они находятся там в некомфортных условиях, это очевидно. И этот дискомфорт связан с тем, что украинская армия, используя дроны, регулярно наносит удары по российским подразделениям, находящимся на Кинбурнской косе. А время от времени, украинские разведчики и спецназовцы проводят мероприятия, связанные с уничтожением фортификаций и личного состава противника, действующих на Кинбурнской косе.

В целом нынешние процессы, которые происходят на поле боя, связанные с разрушением военной логистики россиян, весьма симптоматичны. Противник, не имея достаточного количества ресурсов, вынужден сворачивать активность и интенсивность своих наступательных действий, хотя про полную стагнацию говорить пока рано.

Мы с вами в прошлый раз говорили о том, что конец июня будет определяющим в плане возможностей россиян интенсифицировать свои боевые действия. Я думаю, что мы очень мудро поступили, оценивая ситуацию именно так, потому как на протяжении последней недели или полуторы недель, противник достаточно серьезно активизировал свои действия и на юге Запорожской области, и на территории Донецкой области.

Поэтому однозначные делать выводы о том, что весенне-летняя кампания российского наступления полностью схлопнулась, думаю, преждевременно. Оценки ряда военных экспертов, связанные с тем, что, мол, разрушив мост в районе Чонгара, украинская армия смогла максимально ослабить логистику российской армии, в том числе, тех ее подразделений, которые действуют в районе Гуляйполя, не соответствуют действительности.

Несмотря на то, что сегодня (9 июня. – Ред.) по Чонгарскому мосту прилетело во второй раз за два дня, нельзя забывать, что рядом с этим мостом, по которому прилетало и ранее, в 2023-2024 годах, россияне еще в тот период времени построили понтонно-мостовую переправу, которую противник может использовать для перемещения грузов военного назначения.

Кроме того, как мы помним, на территорию Крыма с севера заходят, как минимум, три автомобильные дороги. Одна – Чонгарская, вторая – через пункт пропуска Каланчак и третья – через пункт пропуска Чаплинка. Эти три дороги противник может использовать для обеспечения своих группировок, действующих как на юге Херсонской области, так и на юге Запорожской области. Поэтому тешить себя иллюзиями, что удары по Чонгарскому мосту полностью заблокируют вражескую логистику, будет преждевременно.

фото: obozrevatel.com

– Давайте еще вспомним про Крымский, или Керченский мост.

– На минувшей неделе появилась информация от ряда источников о том, что была попытка атаки на Керченский мост с помощью ракеты «Нептун». Атака была неудачной, противник силами противовоздушной обороны эту ракету отразил.

Думаю, что ныне украинские Силы обороны готовят следующие атаки, используя дроново-ракетную компоненту, чтобы поразить инфраструктурную единицу под названием Керченский мост, ибо она сейчас является одним из основных источников относительно безопасного перемещения грузов военного назначения через Керченский пролив с территории Российской Федерации на территорию временно оккупированного Крыма.

Думаю, что россияне продолжают прилагать очень много усилий для того, чтобы эту инфраструктурную единицу сохранить, потому что она для них крайне важна, ведь железнодорожное паромное сообщение противник использовать не может – в результате украинских атак с помощью дронов и ракет оно получило серьезные повреждения и требует долговременного ремонта.

Автомобильные паромы весьма невелики в плане возможностей перемещения грузовой техники, поскольку слишком много желающих перемещаться с их помощью, потому что начался туристический сезон, и некие дивные россияне все еще мечтают напоследок отдохнуть на территории временно оккупированного Крыма.

фото: obozrevatel.com

Враг сворачивает активность на «выселках», в Крыму нарастает паника. Интервью с Селезневым

Иных вариантов немного. Да, есть дорога, причем не только дорога Р-280, так называемая «Новороссия», которая идет от Таганрога до Мелитополя. Есть и второстепенные дороги, которые противник также использует, но по ним активно работают украинские Силы обороны, которые в рамках концепции миддл-страйков наносят поражение, в первую очередь, по вражеской военной технике, а также по той, которая перевозит нефтепродукты.

Говорить о том, что мы имеем тотальный контроль над этой дорогой, преждевременно. Периодически наносятся удары, по разным оценкам, было уничтожено 200 или 300 единиц автомобильной техники противника, которые зафиксированы по обочинам этой дороги, но кардинально, критично на ситуацию с логистикой по этой дороге не влияет. Нужно много больше дроновых систем, чтобы иметь тотальный контроль над дорогой. Да, это неприятный эпизод для россиян, но критически на наступление российских войск, действующих на юге Запорожской и Херсонской области, эти процессы не влияют.

Они создают сложности для жителей временно оккупированных территорий, ибо очевидно, что российская логистика в первую очередь направлена на то, чтобы обеспечить действия российской армии. Гражданское население обеспечивается по остаточному принципу. Именно поэтому на территории Крыма и Севастополя царит легкая паника, связанная с отсутствием ряда продуктов в социально значимом сегменте. Есть проблемы с поставкой топлива, бензина, дизельного топлива для приобретения его в розничной торговле обычными жителями Крыма и Севастополя.

Причем, на территории Севастополя ситуация намного худшая, а в восточных регионах временно оккупированного Крыма ситуация получше. В Судаке и Феодосии, в принципе, топливо можно купить. Буквально на днях я получил информацию из Белогорска, что там тоже топливо доступно и его можно купить, не устраивая суперсерьезный квест.

Да, местное население, поддаваясь общей панике, начинает активно скупать продукты длительного хранения – крупы, сахар, подсолнечное масло, – но я думаю, что это лишь рефлексия на определенные панические настроения. Логистика по части обеспечения гражданского населения в Крыму продолжает работать.

А вот какие проблемы на самом деле есть у россиян? Они связаны с тем, что украинская армия продолжает методично уничтожать всю нефтесберегающую инфраструктуру региона, а именно в Крыму и Севастополе. В Крыму есть три крупных нефтебазы. Феодосийский нефтетерминал уничтожен практически полностью – из 33 емкостей, находящихся там, уцелело только три. Есть крупная нефтебаза в действующих интересах российского Черноморского флота на северной стороне Севастопольской бухты, но она достаточно серьезно защищена. Ряд объектов вообще находится в скалах, добраться до них не представляется возможным. Достаточно крупная нефтебаза есть на востоке, в районе Керчи, Семиколодезянская база сбережения нефтепродуктов. Все это для нас законные цели, и по ним прилетает.

Я думаю, будет прилетать и по иным объектам, ибо в Крыму работают наши разведчики, работают украинские партизаны, которые исследуют важные объекты нефтехранения, в первую очередь, задействованы в обеспечении этой продукцией российской армии.

Поэтому «бавовна» в Крыму и далее будет звучать, и звучать достаточно часто. Мои источники из Севастополя сообщают, что в последнее время ситуация напоминает своего рода трэш. В районе Качи, в районе Новофедоровки, аэродрома «Саки» постоянно звучат взрывы. В Севастополь постоянно пролетают дроны, по ним работает система противовоздушной обороны, но не всегда она способна отразить массированные атаки. Дроны прилетают на военные объекты Севастополя, объекты военной инфраструктуры. При этом выделяется территория мыса Тарханкут, где размещено много военных объектов, и бухты Казачьей.

В других местах Севастополя также достаточно громко, ибо не просто так Севастополь считается главной морской базой российского черноморского флота. Военных объектов и инфраструктуры там весьма много. Но работа украинской армии сосредоточена на том, чтобы это «много» превратить в кучу сгоревшего металла.

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