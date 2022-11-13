Херсон третий день массово празднует освобождение

Херсон третий день массово празднует освобождение3
- 13.11.2022, 15:06
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Центр города переполнен людьми с украинскими флагами.
В Херсоне третий день празднуют освобождение от российских захватчиков. Центр города переполнен, люди приходят с плакатами в поддержку украинских защитников и скандируют патриотические лозунги.
Своими эмоциями херсонцы поделились с журналистами «Военного телевидения Украины». Они признаются, что все восемь месяцев оккупации ждали Вооруженные силы Украины и не теряли надежды.
«Так страшно было все 8 месяцев, я думала, с ума сойдем. Мы так радуемся. Спасибо вас, низкий вам поклон», «Надеялись, ждали с 24 февраля, надежды не теряли, знали, что вы придете. Вчера (день освобождения, 11 ноября. – Ред.) был самый счастливый день в нашей жизни», – говорят люди.
В Министерстве обороны Украины заверили, что Силы обороны продолжают бороться за каждый клочок украинской земли и в результате одержат победу.
«Херсон – Украина! Город ждал освободителей долгих 8 месяцев. Дождался! Украинские флаги, слезы счастья и патриотические лозунги – люди приветствуют своих Героев!», – прокомментировали в ведомстве.