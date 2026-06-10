Удар по Чонгарскому мосту: появились спутниковые снимки 10.06.2026, 14:14

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На спутниковых снимках можно заметить последствия удара по Чонгарскому мосту

фото - wikipedia.org

Последствия поражения видны из космоса.

Российские оккупанты развернули понтонную переправу рядом с поврежденным Чонгарским мостом.

Об этом свидетельствуют спутниковые снимки Planet Labs, которые оказались в распоряжении журналистов проекта «Схемы».

На спутниковых снимках можно заметить последствия удара по Чонгарскому мосту, который соединяет временно оккупированный Крым с материковой частью Украины. В частности, на изображениях видны темные следы поражения в центральной части моста после атаки беспилотников в ночь на 7 июня.

На спутниковых снимках можно заметить последствия удара по Чонгарскому мосту

фото - wikipedia.org

Оккупационная «администрация» Херсонской области подтвердила, что из-за атаки движение по мосту пришлось перекрыть. Это один из ключевых маршрутов снабжения российской группировки войск на юге Украины.

Журналисты отметили, что россияне, вероятно, заранее готовились к украинским ударам по Чонгарскому мосту. По их словам, впервые понтонная переправа появилась возле этого моста еще в июне 2023 года, а затем оккупанты спрятали её.

Удар по Чонгарскому мосту: появились спутниковые снимки

Оккупационная "администрация" Херсонской области подтвердила, что из-за атаки движение по мосту пришлось перекрыть

фото - Planet Labs

Впервые понтонная переправа появилась возле этого моста еще в июне 2023 года

фото - Planet Labs

Впервые понтонная переправа появилась возле этого моста еще в июне 2023 года / фото - Planet Labs

В 475-м отдельном штурмовом полку Сухопутных войск ВСУ CODE 9.2 сообщили журналистам, что удар по мосту был нанесен совместно с пилотами 1-го отдельного штурмового полка имени Дмитрия Коцюбайла с помощью средств компании Fire Point и дрона «Бегемот».

Повторный удар по Чонгарскому мосту

Напомним, что в ночь на 9 июня был нанесен еще один удар по Чонгарскому мосту. Гауляйтер Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что движение по мосту снова перекрыто.

Руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины Андрей Коваленко сообщил, что Чонгарский мост уничтожен, а российские власти пытаются замалчивать ситуацию во временно оккупированном Крыму.

Командир 1-го отдельного штурмового полка им. Дмитрия Коцюбайла Дмитрий Филатов «Перун» отметил, что после повторного удара по Чонгарскому мосту Россия потеряла еще один важный логистический маршрут между оккупированным Крымом и Херсонской областью.

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