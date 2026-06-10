Украина может загнать Россию в ловушку 10.06.2026, 4:50

И вернуть контроль над Крымом.

Оккупированный полуостров был для россиян большим логистическим хабом, через который проходило оружие, личный состав, боеприпасы и топливо. Однако вскоре россияне могут потерять эту логистическую ветку, а затем – и сам Крым.

Такие мысли высказали эксперты для «24 Канала», объяснив, что сейчас происходит с логистикой врага и как ситуация может разворачиваться в дальнейшем.

Крым может превратиться в «котел» для россиян

Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан заметил, что у россиян есть четыре входа и выхода в Крым. Если эти пути сделать непроходимыми, судьба полуострова будет решена.

- Чтобы превратить Крым в оперативный «котел», надо перебить четыре входа туда: Чонгарский, Армянский, Крымский мосты и Арабатскую стрелку. Сейчас пошла работа над Чонграским мостом – его нужно добить, – отметил Свитан.

Известно, что по Чонграскому мосту били дронами «Бегемот» – украинскими БпЛА средней дальности. Хотя вскоре после первого удара движение по мосту восстановили в ограниченном формате, и ночью 9 июня состоялась новая атака. Поэтому россиянам придется идти в обход – через Армянск. Однако и там для них опасно.

Там россияне попадут под удары дронами, которые запускают с правого берега Херсонщины. Расстояние для работы 100-километровыми дронами как раз позволяет наносить успешные поражения.

«Россиян загоняют «в стойло», а дальше нанесут серьезный удар. Работы еще много, мы лишь в начале перевода Крыма в режим полуоперативного окружения. Но для этого у нас есть все возможности. Мы можем превратить Крым в котел, из которого россиянам придется бежать», – подчеркнул полковник запаса.

Фактически Крым может превратиться в полигон, где просто будут уничтожать российские силы и военные объекты. Без сообщения оккупанты останутся просто в ловушке.

Что станет предпосылкой для освобождения Крыма?

Россияне использовали Крым как огромный логистический хаб, объяснил генерал армии и бывший руководитель СВР Николай Маломуж. Полуостров насыщали оружием, военной техникой, боеприпасами и другими ресурсами, которые позже насыщали российскую армию на фронте.

- Мы исходим из концепции, что Крым будет не российской крепостью, а ловушкой для них. Мы создаем условия для этого ударами по мостам и всем объектам на территории Крыма, которые обеспечивают его жизнедеятельность и системы военного нападения: аэродромы, пусковые установки, нефтяные терминалы. Все это – лишь одна из составляющих изоляции Крыма, – подчеркнул Маломуж.

Украинские атаки не просто сделают невозможным развертывание военных позиций в Крыму, но и проживание там в целом. Генерал армии также подтвердил, что сейчас Украине нужно перекрыть все пути россиян, которые ведут в Крым.

- Крым становится "голым". Это породит не только проблемы с обороной, но и экономикой, а соответственно – людьми. Начнутся огромные протесты. С этим Россия ничего сделать не сможет, не поможет даже ФСБ. Россияне будут думать, как выезжать из Крыма, потому что перспектив не будет. Такой хаос создаст предпосылки для освобождения Крыма, – уточнил генерал армии.

Уже ощутимо, что из-за большого дефицита горючего у людей возникает недовольство. В дальнейшем ситуация будет только ухудшаться, что непосредственно может привести к протестам или массовому бегству россиян с полуострова. Такое развитие событий станет стратегическим провалом для Путина.

Крым – не единственная проблема России

Поскольку именно через Крым к другим оккупированным территориям перевозить все необходимое для российской армии на фронте, россияне пытаются искать альтернативы для логистики. Одним из городов, через который проходит российская логистика является Мариуполь. Недавно там состоялась самая массовая атака с начала оккупации.

В Мариуполе функционирует порт, через него они пытаются наладить альтернативное снабжение для своих войск, говорит военнослужащий ВСУ Кирилл Сазонов.

- Как раз по порту неплохо прилетело. Также поразили порт и в Бердянске, было феерическое зрелище, взрывался сухогруз с патронами и минами. Мы активно работаем по этим портам, потому что это альтернативные цепочки поставок. Так же мы берем под огневой контроль Луганскую область. Если нам удастся так сломать вражескую логистику, как мы сейчас планируем, это будет переломом в войне, – подчеркнул Сазонов.

Без боеприпасов, еды и горючего россияне просто не смогут воевать. Дефицит уже наблюдается. К тому же оккупанты не имеют противодействия нашим дронам. Подобных ударов в ответ они наносить не могут – соответствующих огневых средств на такую дистанцию у них нет.

- У нас сейчас есть преимущество и инициатива. Мы это используем, – подытожил военный.

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