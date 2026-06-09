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Удар по Чонгарскому мосту: перекрыта ключевая артерия в Крым

  • 9.06.2026, 9:56
Удар по Чонгарскому мосту: перекрыта ключевая артерия в Крым
Архивное фото RFE/RL

Беспилотники совершили новую атаку.

Ночью беспилотники снова ударили по Чонгарскому мосту - единственной короткой дороге между Крымом и материком. Движение перекрыто, оккупационные власти призывают ехать в объезд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника Минобороны Украины Сергея Стерненко и пост назначенного Россией гауляйтера оккупированной части Херсонской области Владимира Сальдо.

Что произошло с мостом

Согласно сводке оккупантов, ночью 9 июня дроны нанесли удар по Чонгарскому мосту - переправе через залив Сиваш, которая соединяет Крым с материковой частью Украины.

Движение по мосту заблокировано. На месте работают соответствующие службы.

Фото: t.me/vanek_nikolaev

«Прошу водителей использовать альтернативные маршруты через Армянск и Перекоп», - написал Сальдо.

Советник Минобороны Сергей Стерненко пишет, что Силы обороны нанесли повторный удар по Чонгарскому мосту, который ведет в т.о. Крым.

В результате атаки движение полностью перекрыто.

Фото: t.me/ssternenko

По словам Сальдо, оккупационная ПВО перехватила более 20 беспилотников на подлете к мосту.

Почему Чонгар так важен

Чонгарский мост - самый короткий и удобный путь между Крымом и материком. Через него оккупационные силы перебрасывали технику и боеприпасы с полуострова на южный фронт.

Альтернативы - маршруты через Армянск и Перекоп - длиннее и сложнее в логистическом плане.

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