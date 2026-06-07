Въезд в Крым перекрыт после удара ВСУ по мосту вблизи Чонгара 14 7.06.2026, 12:59

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Украина сжимает кольцо вокруг полуострова.

Украина атаковала дроном-камикадзе мост вблизи Чонгара на временно оккупированной территории Херсонской области, который служил въездом в Крым. В результате атаки было повреждено мостовое полотно, из-за чего оккупанты перекрыли въезд маршрут на полуостров, передает OBOZ.UA.

Об этом сообщил гауляйтер Херсонской области Владимир Сальдо. По его словам, движение возле АПП «Джанкой» было перекрыто.

«В целях безопасности движение через АПП «Джанкой» временно перекрыто. Проезд автотранспорта осуществляется через АПП «Армянск» и АПП «Перекоп», – заявил он.

В то же время в Генеральном штабе ВСУ пока не комментировали информацию.

Последствия удара по Чонгару

Как сообщает спецпроект «Радио.Свобода» «Крым. Реалии», последний раз Чонгарский мост был атакован 6 августа 2023 года. «Губернатор» Крыма Сергей Аксенов заявил о ракетном ударе, добавив, что было «одно попадание, часть ракет сбили силы ПВО». В ВСУ в свою очередь добавили, что удар был нанесен ракетами Storm Shadow.

Также сообщается, что Владимир Сальдо ограничил движение грузовых автомобилей в сторону Крыма, и альтернативой Керченскому мосту стала трасса Р-280. Сухопутный коридор протяженностью более 630 км соединяет Ростов-на-Дону с аннексированным Симферополем, проходя через оккупированные Мариуполь и Мелитополь.

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