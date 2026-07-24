В БГУ выросли проходные баллы на гуманитарные специальности

В БГУ выросли проходные баллы на гуманитарные специальности1
- 24.07.2026, 9:54
Ректор озвучил итоговые цифры.
В Белорусском государственном университете отмечается рост проходных баллов на отдельные специальности естественного и гуманитарного профиля. Об этом рассказал ректор вуза Андрей Король, сообщила пресс-служба БГУ.
Король озвучил итоговые цифры приема на бюджетную форму девяти факультетов БГУ: биологического, исторического, социокультурных коммуникаций, журналистики, философии и социальных наук (ФФСН), филологического, химического, военного, а также МГЭИ им. А.Д. Сахарова.
Со слов ректора, по сравнению с прошлым годом на отдельные специальности естественного и гуманитарного профиля проходные баллы возросли больше чем на 30 позиций. Например, большой популярностью пользуются направления исторического факультета.
«Стабильно высокий интерес мотивированных абитуриентов мы наблюдаем к биологическому и химическому факультетам. Проходной балл на их специальности «биотехнология» и «химия лекарственных соединений» в этом году возрос до 374 и 372 соответственно», — сообщил Король.
В числе лидеров «социальные коммуникации» и «психология» ФФСН, баллы на которые составили 389 и 377; «информация и коммуникация» факультета журналистики — 374.
Также Андрей Король обратил внимание на высокие проходные баллы на военный факультет БГУ. Так, специальность «международные отношения (специализация — международные отношения в военной сфере)» в этом году имеет 376 в сравнении с прошлым годом — 338.